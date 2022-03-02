RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Коростені окупанти обстріляли з повітря телевежу і блокопсти: є загиблі і поранені

Автор: Ольвія Агаркова

У місті Коростень Житомирської області обстріляли з повітря телевежу і блокпости. Обстріли почалися близько 15.00 сьогодні, 2 березня.

Про це повідомляє заступник Коростенського міського голови Наталія Чижевська в Facebook.

За її словами, удар припав на телевежу КоростеньМЕДІА і блокпост. Є загиблі та поранені.

Спочатку місцева влада повідомляла, що на блокпосту загинули двоє людей і 5 поранені.

Пізніше головний лікар міської лікарні вже розповів про чотирьох загиблих...

Зауважимо, що тривалість комендантської години у Коростенському районі та у всій Житомирській області - з 22:00 до 6:00.

У цей час заборонено пересування вулицями населених пунктів області. У осіб, які знаходитимуться на вулиці у заборонений час, будуть перевіряти документи, аби визначитися з обґрунтованістю причин перебування на вулиці під час комендантської години.

Контролюють дотримання комендантської години поліцейські та військові.

Раніше окупанти обстріляли перентальний центр в Житомир.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
ЖитомирВійна Росії проти України