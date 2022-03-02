У Коростені окупанти обстріляли з повітря телевежу і блокопсти: є загиблі і поранені

За її словами, удар припав на телевежу КоростеньМЕДІА і блокпост. Є загиблі та поранені.

Спочатку місцева влада повідомляла, що на блокпосту загинули двоє людей і 5 поранені.

Пізніше головний лікар міської лікарні вже розповів про чотирьох загиблих...

Зауважимо, що тривалість комендантської години у Коростенському районі та у всій Житомирській області - з 22:00 до 6:00.

У цей час заборонено пересування вулицями населених пунктів області. У осіб, які знаходитимуться на вулиці у заборонений час, будуть перевіряти документи, аби визначитися з обґрунтованістю причин перебування на вулиці під час комендантської години.

Контролюють дотримання комендантської години поліцейські та військові.