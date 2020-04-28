Коронавирусом может заразиться 1 млрд человек, - отчет

Иллюстративное фото (twitter.com ChuBailiang)

В десятках уязвимых стран может быть более трех миллионов смертей

Неправительственная организация по вопросам гуманитарной помощи Международный комитет спасения (IRC) сообщила, что без помощи уязвимым странам, заразиться коронавирусом могут 1 миллиард людей в мире. Об этом сообщало РБК-Украина со ссылкой на BBC.

По данным отчета IRC, основанном на моделях и данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Имперского колледжа Лондона, в мире может быть от 500 миллионов до одного миллиарда случаев COVID-19.

Также указывается, что может быть более трех миллионов смертей в десятках уязвимых стран.

Сообщается, что проблемой нестабильных стран или тех стран,что развиваются, является отсутствие соответствующего медицинского оборудования для лечения пациентов с COVID-19 и сокрытие реальных данных о количестве инфицированных.

Напомним, потери импорта и экспорта услуг, связанных с путешествиями, от пандемии коронавируса оцениваются в более чем 1,5 млрд долларов, поэтому главной целью сейчас является защита туристических предприятий от массовых банкротств и стабилизация их работы.

Как сообщало РБК-Украина, пандемия коронавируса COVID-19 на сегодня далека от завершения.