Не через коронавірус. Вчені назвали причину зростання смертності в червні

Наприкінці червня в Україні зросла смертність населення. Вчені припускають, що це спричинене спекотною погодою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НАН .

Водночас, науковці заявляють, що в першій половині червня зафіксовано найнижчий рівень смертності за шість років (без врахування даних по летальних випадках від коронавірусу).

"У червні продовжила знижуватися загальна смертність разом зі зниженням числа летальних випадків при COVID-19. Загальна смертність знизилася з досягненням рівнів, нижчих за середній рівень 2015–2019 років, а також за рівень 2020 року. Отже, очікуваний рівень смертності за сценарію, якби коронавірусну інфекцію була просто зараз повністю зупинено, ймовірно, нижчий, ніж у той самий період будь-якого з попередніх років, починаючи з 2015 року", - говорится в повідомленні.

Однак смертність зросла у третій декаді червня.

"Серед можливих пояснень – безпосередній вплив погодних умов: як відомо, надмірна спека також може призводити до суттєвої надлишкової смертності", - йдеться в повідомленні.