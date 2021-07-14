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Не из-за коронавируса. Ученые назвали причину роста смертности в июне

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Среда 14 июля 2021 09:11
Не из-за коронавируса. Ученые назвали причину роста смертности в июне Фото: в Украине выросла смертность в конце июня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В конце июня в Украине выросла смертность населения. Ученые предполагают, что это вызвано жаркой погодой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НАН.

В то же время, ученые заявляют, что в первой половине июня зафиксирован самый низкий уровень смертности за шесть лет (без учета данных по летальным случаям от коронавируса).

"В июне продолжила снижаться общая смертность вместе со снижением числа летальных случаев при COVID-19. Общая смертность снизилась с достижением уровней, ниже среднего уровня 2015-2019 годов, а также уровня 2020 года. Следовательно, ожидаемый уровень смертности при сценарии, если бы коронавирусная инфекция была прямо сейчас полностью остановлена, вероятно, ниже, чем в тот же период любого из предыдущих лет, начиная с 2015 года",-говорится в сообщении.

Однако смертность возросла в третьей декаде июня.

"Среди возможных объяснений – непосредственное влияние погодных условий: как известно, чрезмерная жара также может приводить к существенной избыточной смертности", - говорится в сообщении.

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