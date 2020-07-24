Через коронавірус Кличко скасував пайову участь для рестораторів та дрібного бізнесу

В Київі звільнили від сплати пайової участі літні та сезонні майданчики кафе і ресторанів.

Про це заявив на брифінгу Київський міський голова Віталій Кличко.

"Київрада вчора ухвалила важливе рішення для підтримки бізнесу. Про таку ініціативу ми говорили раніше. Літні та сезонні майданчики кафе, ресторанів і також бізнес що працює у засобах пересувної торгівлі, торгівельних мереж та об'єктів сезонної торгівлі, місто звільнило від сплати пайової участі", - заявив Кличко.

За його словами, підприємцям, які вже сплатили пайову участь, зарахують ці кошти на наступний рік.

“Ми й надалі будемо підтримувати бізнес що працює в нашому місті”, - наголосив мер Києва.

Кличко переконаний, такі кроки допоможуть подолати кризу, викликану пандемією.

"Кілька місяців заклади і підприємства не працювали. І отримали шалені збитки. Ми маємо створити сприятливі умови для роботи бізнесу в столиці. Бо малий і середній бізнес - це основа економіки міста. І, переконаний, спільними зусиллями та ефективною співпрацею ми цю кризу подолаємо", - додав Кличко.

Нагадаємо, станом на 24 липня в Україні фіксують ріст кількості випадків коронавірусу, за минулу добу заразились 972 людини.

Найбільше нових випадків виявили в Львівській області, Києві, Рівненській, Івано-Франківській та Харківській областях.