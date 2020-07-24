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В Україні майже тисяча нових випадків коронавірусу

Київ, П'ятниця 24 липня 2020 09:04
В Україні майже тисяча нових випадків коронавірусу
Фото: правоохоронці в масках (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

В Україні вже майже 63 тисячі заражених

Станом на 24 липня в Україні фіксують ріст кількості випадків коронавірусу, за минулу добу заразились 972 людини. Найбільше нових випадків виявили в Львівській області, Києві, Рівненській, Івано-Франківській та Харківській областях.

Такі дані наводить Рада нацбезпеки на оборони.

З початку пандемії в країні заразились COVID-19 вже 62 823 людей. Разом з тим, одужали вже 34 886, а за минулу добу, зокрема, 886 людей.

Антилідером по кількості випадків є Львівська область (8588). Далі Київ (7396), Чернівецька область (5485).

Кількість смертельних випадків становить 1 571, а за минулу добу померли ще 20 людей.

Зазначимо, вже четвертий день зростає кількість нових випадків коронавірусу в Україні. Сьогодні на 116 випадків більше, ніж вчора.

Нагадаємо, вчора повідомлялось, що у Збройних силах України лабораторно підтвердили 16 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

Також раніше повідомлялось, що у Бердянську стався спалах коронавірусу на підстанції швидкої медичної допомоги.

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