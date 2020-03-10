ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Через коронавірус Хаменеї скасував свою новорічну промову

Новини » В світі     10.03.2020 - 03:59
Через коронавірус Хаменеї скасував свою новорічну промову
Ілюстративне фото (russian.khamenei.ir)

Влада ірану хоче мінімізувати масові зібрання людей

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї скасував свою промову в місті Мешхед на перський новий рік 20 березня, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Традиційно церемонія виступу лідера Ісламської революції відбувається в перший день нового року.

Проте нинішнє звернення було вирішено скасувати за рекомендацією органів охорони здоров'я Ірану. Таким чином влада хоче мінімізувати масові зібрання людей.

Нагадаємо, за минулу добу від коронавірусу в Ірані померли ще 43 людини. За останню добу в країні виявлено 595 нових випадків зараження коронавірусом, а загальна кількість заражених зросла до 7167. Загалом жертвами коронавірусу стали 237 людей.

Зазначимо, Іран входить у п'ятірку країн, найбільш постраждалих від коронавірусу. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, більше 60 тисяч людейпо всьому світі вже одужали. Всього коронавірус зафіксували в 108 країнах і регіонах.

В Ірані тимчасово звільнили близько 70 тисяч ув'язнених в якості заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу в країні.

Командувач сухопутними військами США у Європі міг заразитися коронавірусом У Буркіна-Фасо зареєстровані перші випадки зараження коронавірусом
Новини України ІранКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся