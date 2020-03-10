Через коронавірус Хаменеї скасував свою новорічну промову

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Влада ірану хоче мінімізувати масові зібрання людей

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї скасував свою промову в місті Мешхед на перський новий рік 20 березня, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Традиційно церемонія виступу лідера Ісламської революції відбувається в перший день нового року.

Проте нинішнє звернення було вирішено скасувати за рекомендацією органів охорони здоров'я Ірану. Таким чином влада хоче мінімізувати масові зібрання людей.

Нагадаємо, за минулу добу від коронавірусу в Ірані померли ще 43 людини. За останню добу в країні виявлено 595 нових випадків зараження коронавірусом, а загальна кількість заражених зросла до 7167. Загалом жертвами коронавірусу стали 237 людей.

Зазначимо, Іран входить у п'ятірку країн, найбільш постраждалих від коронавірусу. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, більше 60 тисяч людейпо всьому світі вже одужали. Всього коронавірус зафіксували в 108 країнах і регіонах.

В Ірані тимчасово звільнили близько 70 тисяч ув'язнених в якості заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу в країні.