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Из-за коронавируса Хаменеи отменил свою новогоднюю речь

Новости » В мире     10.03.2020 - 03:59
Из-за коронавируса Хаменеи отменил свою новогоднюю речь
Иллюстративное фото (russian.khamenei.ir)

Власти Ирана хотят минимизировать массовые собрания людей

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отменил свою речь в городе Мешхед на персидский новый год 20 марта, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом сообщет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Традиционно церемония выступления лидера Исламской революции происходит в первый день нового года.

Однако нынешнее обращение было решено отменить по рекомендации органов здравоохранения Ирана. Таким образом власти хотят минимизировать массовые собрания людей.

Напомним, за минувшие сутки от коронавируса в Иране умерли еще 43 человека. За последние сутки в стране выявлено 595 новых случаев заражения коронавирусом, а общее число зараженных возросло до 7167. Зафиксирована смерть 43 человек, в результате чего общее число погибших достигло 237.

Отметим, Иран входит в пятерку стран, наиболее пострадавших от коронавируса. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 60 тысяч человек во всем мире уже выздоровели. Всего коронавирус зафиксировали в 108 странах и регионах.

В Иране временно освободили около 70 тысяч заключенных в качестве меры по предотвращению распространения коронавируса в стране.

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