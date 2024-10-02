Коронавирус в Украине: всплеск заболеваемости, вызванный субвариантом FLiRT, прошел

Субвариант коронавируса FLiRT в Украине отступает. Наиболее уязвимыми к нему оказались люди старше 60 лет.

По словам главного государственного санитарного врача Украины Игоря Кузина, в сентябре заболеваемость коронавирусом снизилась на 57% по сравнению с августом. За неполный месяц COVID-19 переболело более 28 тыс. человек, из которых лишь немногим более 5 тыс. нуждались в госпитализации. Он отмечает, что эти показатели считаются нормальными для начала осени.

В Минздраве говорят, что COVID-19, как и грипп, останется с нами и будет продолжать циркулировать. Однако всплеск заболеваемости, вызванный субвариантом FLiRT, истек. Большинство случаев госпитализации зафиксировано среди пациентов старше 60 лет, не привившихся. Поэтому для этой категории граждан важно вакцинироваться.

В Украине начинается обычный эпидемический сезон, когда будет расти циркуляция респираторных вирусов, преимущественно простуд и других ОРВИ. В общей сложности около 75 тысяч украинцев переболели коронавирусом в течение летнего сезона. Приблизительно 15-17% заболевших нуждаются в стационарной помощи, что является нормальными показателями для респираторных инфекций.

Кузин также подчеркнул, что рост заболеваемости в августе был непредсказуемым, но сейчас тенденции стабилизируются с учетом сезонного повышения заболеваемости. Уровень летальности от COVID-19 значительно ниже, чем в предыдущие периоды, в частности во время вспышки, вызванной штаммом Дельта.

Среди госпитализированных преобладают лица в возрасте 60 лет и старше, в том числе невакцинированные или не полностью прошедшие курс прививки. Срок самоизоляции для больных COVID-19 составляет в среднем 5 дней, но вскоре могут быть обновлены рекомендации со стороны Евросоюза и ВОЗ.