RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Коронавирус в Украине. Какие мутации штаммов обнаружили специалисты и чем они угрожают

Иллюстративное фото: разные штаммы коронавируса обнаружили в Украине (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

По состоянию на 16 ноября 2023 года в восьми областях Украины было обнаружено четыре мутации COVID-штамма "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр общественного здоровья.

По данным ЦОС, речь идет о таких штаммах:

  • XBB (и его разновидности: XBB. 1.16 "Арктур", XBB. 1.42, XBB. 1.5 "Кракен", XBB. 1.9, XBB. 2.3.);
  • HK.3;
  • GE.1;
  • EG.5 ("Эрис").

Они были обнаружены в Хмельницкой - 13 образцов, Черниговской - 8, Черкасской - 8, Черновицкой - 6, Львовской - 12, Киевской - 11, Сумской - 10 и Ровенской - 6, областях.

Чем опасны штаммы?

Как сообщал в комментарии РБК-Украина главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, каждый штамм уникален и имеет собственные особенности опасности.

Теперь новые мутации позволяют вирусу быстрее распространяться между людьми, а также "прятаться" от иммунной системы. Кроме этого воспаление легких больше не является характерным симптомом коронавируса, как было в начале пандемии.

В настоящее время Covid больше похож на сезонное респираторное заболевание, характеризующееся следующими симптомами:

  • зуд в носу;
  • конъюнктивит (то есть красные глаза, слезотечение);
  • выделение из носа;
  • кашель;
  • чихание;
  • повышение температуры тела

Как защитить себя от Covid?

Стоит отметить, что сейчас наиболее эффективной защитой вакцинация от коронавируса. Она доступна и безвозмездна для каждого.

Как сообщалось, недавно в Украине зафиксировали новый подвид коронавируса штамма Омикрон – "Арктур". Его обнаружили в Ровенской области. Позже в Минздраве уточнили, что все-таки речь идет о случае нового субварианта коронавируса варианта "Омикрон" под названием "Пирола", а не Арктур. Этот штамм обнаружили у 20-летнего парня.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КоронавирусОмикрон