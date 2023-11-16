Коронавирус в Украине. Какие мутации штаммов обнаружили специалисты и чем они угрожают

По данным ЦОС, речь идет о таких штаммах:

XBB (и его разновидности: XBB. 1.16 "Арктур", XBB. 1.42, XBB. 1.5 "Кракен", XBB. 1.9, XBB. 2.3.);

HK.3;

GE.1;

EG.5 ("Эрис").

Они были обнаружены в Хмельницкой - 13 образцов, Черниговской - 8, Черкасской - 8, Черновицкой - 6, Львовской - 12, Киевской - 11, Сумской - 10 и Ровенской - 6, областях.

Чем опасны штаммы?

Как сообщал в комментарии РБК-Украина главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, каждый штамм уникален и имеет собственные особенности опасности.

Теперь новые мутации позволяют вирусу быстрее распространяться между людьми, а также "прятаться" от иммунной системы. Кроме этого воспаление легких больше не является характерным симптомом коронавируса, как было в начале пандемии.

В настоящее время Covid больше похож на сезонное респираторное заболевание, характеризующееся следующими симптомами:

зуд в носу;

конъюнктивит (то есть красные глаза, слезотечение);

выделение из носа;

кашель;

чихание;

повышение температуры тела

Как защитить себя от Covid?

Стоит отметить, что сейчас наиболее эффективной защитой вакцинация от коронавируса. Она доступна и безвозмездна для каждого.

Как сообщалось, недавно в Украине зафиксировали новый подвид коронавируса штамма Омикрон – "Арктур". Его обнаружили в Ровенской области. Позже в Минздраве уточнили, что все-таки речь идет о случае нового субварианта коронавируса варианта "Омикрон" под названием "Пирола", а не Арктур. Этот штамм обнаружили у 20-летнего парня.

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