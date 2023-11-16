Коронавірус в Україні. Які мутації штамів виявили спеціалісти та чим вони загрожують

За даними ЦГЗ, мова йде про такі штами:

XBB (і його різновиди: XBB. 1.16 "Арктур", XBB. 1.42, XBB. 1.5 "Кракен", XBB. 1.9, XBB. 2.3.);

HK.3;

GE.1;

EG.5 ("Еріс").

Їх було виявлено у Хмельницькій - 13 зразків, Чернігівській - 8, Черкаській - 8, Чернівецькій - 6, Львівській - 12, Київській - 11, Сумській - 10 та Рівненській - 6, областях.

Чим небезпечні штами?

Як повідомляв у коментарі РБК-Україна головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, кожен штам є унікальним та має власні особливості небезпеки.

Наразі нові мутації дозволяють вірусу швидше поширюватись між людьми, а також "ховатись" від імунної системи. Окрім цього запалення легень більше не є характерним симптомом коронавірусу, як було на початку пандемії.

Наразі Covid більше схожий на сезонне респіраторне захворювання, яке характеризується такими симптомами:

свербіння в носі;

кон'юнктивіт (тобто це червоні очі, сльозотеча);

виділення з носа;

кашель;

чхання;

підвищення температури тіла.

Як захистити себе від Covid?

Варто зауважити, що наразі найбільше ефективним захистом наразі є вакцинація від коронавірусу. Вона є доступною та безоплатною для кожного.

Як повідомлялося, нещодавно в Україні зафіксували новий підвид коронавірусу штаму Омікрон - "Арктур". Його виявили на Рівненщині. Пізніше в МОЗ уточнили, що все ж таки йдеться про випадок нового субваріанта коронавірусу варіанта "Омікрон" під назвою "Пірола", а не Арктур. Цей штам виявили у 20-річного хлопця.

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