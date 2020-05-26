Коронавірус в Україні: за добу значно зросла кількість одужавших

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні кількість одужавших перевищило хворих

Пандемія коронавирусу продемонструвала вразливість суспільства до інфекційних хвороб в Україні та світі. Влада має намір у терміновому порядку зробити запас захисних засобів і створює центр з вивчення інфекційних хвороб, а у Європі і США побоюються нових спалахів захворювання. Детальніше про COVID-19 в Україні і світі 26 травня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

заразилися коронавірусом в країні 21584 осіб

померли від ускладнень хвороби 644 українців

8 областей не готові послаблювати карантин

у Києві, Харкові та Дніпрі відкрилося метро

Кабмін робить тримісячний запас захисних засобів проти COVID-19

РНБО створює єдиний центр з вивчення інфекційних хвороб

ЄС побоюється використання вірусних інфекцій терористами

Статистика захворюваності в Україні

За добу в країні заразилися коронавірусом 339 осіб, померли від ускладнень інфекції 21 українець, 341 одужав. Кількість одужавших перевищило хворих за останні 24 години.

Під час пандемії в Україні померли від хвороби 644 громадянина, одужали 7575 з 21584 хворих.

Найбільша кількість інфікованих за добу зареєстрована у Львівській, Рівненській областях та Києві. Жодного нового випадку не зафіксовано у Миколаївській, Сумській та Херсонській областях.

Загальна статистика по регіонах:

Вінницька обл. - 910 (482 одужали)

Волинська обл. - 805 (194 одужали)

Дніпропетровська область. - 895 (199 одужали)

Донецька обл. - 155 (73 одужали)

Житомирська обл. - 647 (312 одужали)

Закарпатська обл. - 1092 (311 одужали)

Запорізька обл. - 416 (229 одужали)

Івано-Франківська обл. - 1306 (673 одужали)

Київ - 2710 (393 одужали)

Київська обл. - 1458 (309 одужали)

Кіровоградська обл. - 482 (366 одужали)

Луганська обл. - 44 (34 одужали)

Львівська обл. - 1405 (295 одужали)

Миколаївська обл. - 281 (131 одужав)

Одеська обл. - 842 (138 одужали)

Полтавська обл. - 267 (240 одужали)

Рівненська обл. - 1475 (649 одужали)

Сумська обл. - 166 (123 одужали)

Тернопільська обл. - 1124 (799 одужали)

Харківська обл. - 930 (210 одужали)

Херсонська обл. - 177 (149 одужали)

Хмельницька обл. - 370 (117 одужали)

Черкаська обл. - 392 (286 одужали)

Чернівецька обл. - 3101 (816 одужали)

Чернігівська обл. -134 (47 одужали).

Адаптивний карантин в Україні

За даними Міністерства охорони здоров'я не готові до послаблення карантинних обмежень 8 областей. У Рівненській, Чернівецькій, Волинській та Закарпатській областях залишається великим показник нових підтверджених випадків зараження (інцидентність). У Вінниці влада повідомляє про зростання кількості нових інфікованих і загрозу перейти "червону межу" у найближчі кілька днів. Щодо інших критеріїв МОЗ, вище 50% завантаженість лікарень пацієнтами з коронавірусом тільки у Чернівецькій області, а робиться менше 12 тестів на 100 тис населення у Львівській, Луганській, Донецькій і Дніпропетровській областях. У Дніпрі керівник обласного лабораторного центру звільнений через підозру у недостовірності і спотворенні результатів ПЛР-тестів. У Львові медикам лікарні швидкої допомоги почали робити імуноферментний аналіз (ІФА-діагностика) для виявлення антитіл до коронавірусу, поінформував мер міста Андрій Садовий.

У Києві, Харкові та Дніпрі відновило роботу метро. Головними вимогами є масковий режим і соціальна дистанція. У столиці зафіксовано випадки, коли городян без масок не пускали у громадський транспорт.

З 25 травня в Україні відновили роботу перші дитячі садки. Згідно інструкцій МОЗ, у дитсадках повинні проводитися температурний скринінг, дезінфекція, заборонено використання багаторазових рушників, м'яких іграшок і килимів, батькам дозволяється приходити у садок лише у масках, а співробітників з групи ризику не допускають до роботи.

У столиці дитсадки відкриються пізніше. "З 1 червня за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій плануємо відкрити дитячі садочки, спортивні комплекси, зали, фітнес-центри, окрім басейнів, дитячі - юнацькі спортивні школи, пляжі та зони відпочинку біля водойм", - заявив мер столиці Віталій Кличко. Крім того, в перший день літа відновлять роботу заклади професійного технічної та вищої освіти для випускників та абітурієнтів. До кінця тижня влада міста планує відновити діяльність великих торгово-розважальних центрів, виключаючи дитячі зони.

Уряд створює тримісячний запас засобів захисту боротьби з COVID-19. На це виділено 3 млрд грн. "Забезпеченість засобами індивідуального захисту повинна бути з розрахунку на три місяці. Хочемо зараз сформувати такий запас в лікарнях першої хвилі", - поінформував прем'єр-міністр Денис Шмигаль на нараді в Офісі президента. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, щомісяця для закупівлі засобів біозахисту для всієї України необхідно 750-760 млн грн. На нараді в ОП керівництво СБУ поінформувало про кримінальні справи проти шести компаній, які уклавши контракт на закупівлю захисних засобів, не поставили товари після отримання грошей, або привозили неякісну продукцію.

Для контролю епідемічної ситуації в країні створюється єдиний центр з вивчення інфекційних хвороб, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. Цим займається директор Інституту молекулярної біології і генетики Михайло Тукало.

За даними МЗС, за кордоном одужали від коронавирусу 73 українця, 147 проходять лікування. У програмі "Захист" зареєструвалися 18 938 наших співгромадян за кордоном.

Наслідки пандемії у світі

Президент США Дональд Трамп підписав документ, що забороняє в'їжджати на територію держави іноземцям, які побували у Бразилії. За його словами, відкритий кордон з Бразилією "загрожує національній безпеці американців". У ВООЗ недавно заявили, що епіцентр коронавирусу перемістився до Бразилії. У даний час захворюваність в країні різко зросла, по кількості заражених держава займає друге місце у світі.

У Раді Європи експерти висловилися на підтримку створення нової системи моніторингу, яка буде відслідковувати спроби екстремістів використовувати біологічну зброю у ЄС. За їх словами, ситуація з коронавірусом показала вразливість сучасного суспільства перед вірусними інфекціями і їх страхітливий потенціал. За їх даними, деякі терористичні угруповання вже експериментували з такою зброєю.

Влада Чорногорії повідомила, що всі інфіковані коронавірусом в країні одужали. На території країни протягом 20 днів поспіль не виявлено жодного нового хворого COVID-19. За весь час пандемії перехворіли на коронавірус 324 чорногорця, 9 померли. А в Хорватії заявили про початок туристичного сезону. На вихідних в країні відновили роботу 133 готелі і 65 кемпінгів. На черзі рішення щодо спрощення і прискорення приїзду туристів.

В Іспанії вирішили з 1 липня скасувати обов'язковий двотижневий карантин для іноземних туристів. Про це повідомила державний секретар уряду Аранча Гонсалес. Рішення прийнято на міжвідомчій нараді, яка відбулася у режимі відеоконференції.

Міністр охорони здоров'я Польщі Лукаш Шумовський заявив, що влада найближчим часом скасує "масковий режим" на вулиці. За його словами, незважаючи на 148 нових заражених за добу, в країні вже достатньо довгий час не реєструвалися смертельні випадки від COVID-19. На даний момент маски обов'язкові у транспорті, на роботі і в громадських місцях.

Японія скасувала надзвичайний стан, введений через пандемію коронавирусу. "Ми змогли покласти кінець спалаху приблизно за півтора місяця", - сказав прем'єр-міністр Сіндзо Абе. На території держави зареєстровано 16 550 випадків коронавирусу та 820 випадків смерті від інфекції. Уряд виділив 1,87 трильйона доларів для відновлення економіки.

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Автор: Андрій Павлишин