Коронавірус в Україні: в чотирьох областях не виявлено нових випадків

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Динаміка захворюваності COVID-19 знижується кілька днів поспіль

Карантин через коронавірус в Україні продовжує діяти, однак вже сьогодні поновлюється робота метрополітену і дитячих садів. Більшість регіонів країни готові до ослаблення обмежень. Детально про боротьбу з COVID-19 в Україні і світі на 25 травня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

коронавірусом захворіло 21245 українців

від ускладнень хвороби померло 623 пацієнти

з 25 травня дозволена робота метрополітену і дитсадків

9 областей не відповідають критеріям адаптивного карантину

МОЗ рекомендував особам від 60 років залишатися на самоізоляції

число інфікованих COVID-19 в Європі перевищило 2 млн

Дані МОЗ на 25 травня

За добу захворюваність в Україні різко скоротилася. Кількість випадків зараження коронавірусом збільшилася на 259, а всього з початку епідемії в країні діагноз COVID-19 підтвердився у 21 245 осіб.

Успішно пройшли лікування 7234 українців (за минулий день зареєстровано 126 випадків одужання).

Вчора від ускладнень хвороби померло 6 пацієнтів. Загальна кількість смертей від COVID-19 досягла 623.

Найвища динаміка інфікування зберігається в Чернівецькій області - 55 хворих за добу. Жодного випадку не зафіксовано в Луганській, Сумській, Херсонській і Полтавській областях.

Статистика по регіонах:

Вінницька обл. - 892 (472 одужали)

Волинська обл. - 783 (182 одужали)

Дніпропетровська область. - 875 (191 видужав)

Донецька обл. - 148 (61 одужали)

Житомирська обл. - 641 (284 одужали)

Закарпатська обл. - 1082 (280 одужали)

Запорізька обл. - 415 (226 одужали)

Івано-Франківська обл. - 1281 (637 одужали)

Київ - 2652 (360 одужали)

Київська обл. - 1437 (300 одужали)

Кіровоградська обл. - 478 (358 одужали)

Луганська обл. - 43 (34 одужали)

Львівська обл. - 1360 (287 одужали)

Миколаївська обл. - 281 (117 одужали)

Одеська обл. - 832 (138 одужали)

Полтавська обл. - 266 (236 одужали)

Рівненська обл. - 1434 (587 видужав)

Сумська обл. - 166 (112 одужали)

Тернопільська обл. - 1121 (791 видужав)

Харківська обл. - 912 (208 одужали)

Херсонська обл. - 177 (146 одужали)

Хмельницька обл. - 364 (100 одужали)

Черкаська обл. - 391 (276 одужали)

Чернівецька обл. - 3083 (804 одужали)

Чернігівська обл. - 131 (47 одужали).

Адаптивний карантин

25 травня відновилася робота метрополітену в Києві та Харкові. У Дніпрі рішення про відкриття підземки мають прийняти в першій половині дня понеділка. Також з 25 травня МОЗ дозволив відвідування дитячих садків.

В рамках адаптивного карантину дошкільні навчальні заклади можуть відкрити тільки в тих регіонах, де виконуються критерії за рівнем захворюваності, заповненості лікарень і кількості тестувань. Крім того, в Міністерстві охорони здоров'я опублікували перелік правил для роботи дитячих садків в умовах карантину.

Дітям будуть перевіряти температуру на початку дня і кожні 4 години. Спільний прийом їжі та ігри з тісним фізичним контактом будуть обмежені. Заборонено використання м'яких іграшок і багаторазових рушників. Супроводжуючі особи повинні бути в масці і передавати дітей вихователю на вулиці. Батьківські збори можуть проводиться тільки дистанційно.

Глава МОЗ Максим Степанов під час щоденного брифінгу нагадав про рекомендації для пасажирів метро з 25 травня: обов'язкова наявність засобів індивідуального захисту і дотримання дистанції. Працівники метрополітену перед зміною будуть проходити термоскрінінг. У вагонах і на станціях - регулярна дезінфекція.

Адаптивний карантин в Україні передбачає стратегію стримування епідемії. Різке зниження захворюваності не відбувається, тому навіть після виходу з карантину Міністерство охорони здоров'я не може гарантувати скасування "маскового режиму" і дотримання соціального дистанціювання. Дані заходи безпеки залишаться обов'язковими на 5-му етапі ослаблення обмежень і навіть після його закінчення.

Особам старше 60 років слід залишатися на самоізоляції, незважаючи на чергове пом'якшення карантину. Працюючим пенсіонерам також слід дотримуватися обмежувального режиму. У МОЗ зазначили, що близько 70% летальних випадків COVID-19 в Україні припадає на вікову групу старше 60 років.

Ситуація з COVID-19 в Україні

Київська область готується до ослаблення карантину в найближчі дні. Критерій інцидентності в регіоні на 24 травня склав 12,45 при нормі 12 осіб на 100 тис. населення.

В облдержадміністрації заявили, що в регіоні зберігається тенденція до зниження захворюваності на протязі 3-х днів. Коли необхідний показник буде досягнутий, рішення про ослаблення карантину приймуть негайно.

Спалах коронавірусу стався в одному із сіл Закарпаття. 24 травня інфекцію виявили у 28 мешканців с. Ворочеве Перечинського р-ну. Населений пункт закрили на карантин і встановили контрольно-пропускний пункт на в'їзді.

Серед службовців ЗСУ на вихідних було зафіксовано 14 нових випадків коронавірусу. Більшість хворих - військові Тернопільського гарнізону. 8 осіб ізольовані на території частини, найближчим часом відбудеться їх евакуація в Рівненський військовий госпіталь.

Пандемія коронавірусу в світі

За даними ВООЗ, число інфікованих COVID-19 в Європі досягло 2 006 654, з них 173 655 осіб померло від ускладнень хвороби. Найвища захворюваність зберігається в Росії (344 481), Великобританії (254 195), Іспанії (235 290), Італії (229 327), Німеччині (178 281) і Франції (144 806).

Дослідники Сінгапурського університету технологій та дизайну прогнозують, що пандемія в США може завершитися до 11 листопада. У новому світовому епіцентрі коронавірусу, Бразилії, епідемія триватиме до кінця року. Згідно з даними вчених, в Британії спалах інфікування припиниться до кінця вересня, а Іспанія подолає епідемію в кінці жовтня.

Відносини КНР і США продовжують загострюватися на тлі пандемії, країни наближаються до межі нової Холодної війни. У МЗС Китаю заявили, що крім коронавірусу в США також поширюється і "політичний вірус", який спрямований на наклеп і нападки в бік КНР.

Згідно з даними Forbes, за час пандемії статки найбагатших людей світу збільшилися на 225 млдр доларів. Засновник Facebook Марк Цукерберг за останні 2 місяці збільшив свої статки на 31,4 млрд, до 86,5 млрд доларів і перемістився з 7-місця на 4-е місце в рейтингу найбагатших людей. Акції соцмережі піднялися за період епідемії на 60%.

В Австралії істотно знизилася динаміка поширення COVID-19. Уряд країни заявив про відновлення туризму на початку літа. Зокрема, відвідування штату Вікторія буде відкрито з 1 червня з дотриманням протиепідемічних норм безпеки.

Авіакомпанія Lufthansa в середині червня відкриє сполучення в 20 напрямках з Фракнкфурта-на-Майні. З Німеччини можна буде полетіти на Крит, Родос, Ібіцу, до Венеції і в Малагу.

Великобританія вводить обов'язковий 2-тижневий карантин для всіх туристів з 8 червня. Всі прибуваючі до країни мають повідомити місце, де вони будуть проходити самоізоляцію. За порушення даних вимог передбачений штраф в розмірі 1 тис. фунтів стерлінгів.

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Автор: Анна Березина