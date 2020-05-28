Коронавірус в Україні: відразу в декількох областях зафіксовано нові спалахи захворювання

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Рівненській і Львівській областях зафіксовано різке зростання заражених

В Україні зафіксовано спалахи зараження на коронавірус у Рівненській і Львівській областях. Влада країни намагаються вводити заходи економічного стимулювання в умовах адаптивного карантину. Детальніше про COVID-19 в Україні і світі 28 травня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

заразилися коронавірусом в країні 22382 особ

померли від ускладнень хвороби 669 українців

Кабмін презентував програму стимулювання економіки

міжнародні авіасполучення відновлять 15 червня

в країні стартували залізничні пасажирські перевезення

у Києві готелі і ТРЦ почнуть роботу з 30 травня

Статистика захворюваності в Україні

За останні 24 години заразилися коронавірусом 477 громадян країни, померли від ускладнень інфекції 11 хворих, 444 одужали.

На даний момент від COVID-19 в Україні померли 669 хворих, одужали 8439 з 22382 заражених.

Найбільша кількість нових інфікованих підтверджено лабораторно у Чернівецькій (57), Львівській (70), Рівненській областях (74) та Києві (54). Жодного нового випадку захворювання не виявлено у Сумській, Луганській і Херсонській областях.

Загальна статистика по регіонах:

Вінницька обл. - 947 (534 одужали)

Волинська обл. - 851 (224 одужали)

Дніпропетровська область. - 920 (244 одужали)

Донецька обл. - 158 (80 одужали)

Житомирська обл. - 673 (389 одужали)

Закарпатська обл. - 1124 (374 одужали)

Запорізька обл. - 425 (238 одужали)

Івано-Франківська обл. - 1339 (756 одужали)

Київ - 2793 (506 одужали)

Київська обл. - 1517 (358 одужали)

Кіровоградська обл. - 495 (384 одужали)

Луганська обл. - 45 (36 одужали)

Львівська обл. - 1513 (335 одужали)

Миколаївська обл. - 282 (139 одужали)

Одеська обл. - 861 (161 одужали)

Полтавська обл. - 268 (243 одужали)

Рівненська обл. - 1588 (725 одужали)

Сумська обл. - 166 (138 одужали)

Тернопільська обл. - 1131 (824 одужали)

Харківська обл. - 981 (224 одужали)

Херсонська обл. - 177 (155 одужали)

Хмельницька обл. - 386 (157 одужали)

Черкаська обл. - 401 (294 одужали)

Чернівецька обл. - 3201 (867 одужали)

Чернігівська обл. -140 (54 одужали).

Адаптивний карантин в Україні

Уряд презентував програму стимулювання економіки для подолання наслідків пандемії. "Ініціативи спрямовані на покращення доступу до фінансів, доступу до ринків, вдосконалення регулювання, сприяння модернізації, сталого розвитку галузей і боротьбу з безробіттям", - заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко. Президент Володимир Зеленський продовжив податкові пільги підприємцям до кінця карантину.

Україна відкрила кордони, але відновить міжнародне авіасполучення з 15 червня. При цьому громадяни країни та іноземці, які повернулись літаками, повинні пройти 14-денний карантин, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. "Якщо у вас є бажання виїхати в Білорусь або в країни ЄС автомобільним транспортом, ви можете це робити. На сьогоднішній день не існує ніяких обмежень. Якщо ми говоримо про авіасполучення, то згідно з планом виходу з карантину, воно відновлюється, починаючи з 15 червня. Але я хочу нагадати, що коли людина повертається в Україну, то згідно з встановленими нормами вона повинна піти на самоізоляцію, встановивши у себе програму Дій вдома", і пробути в самоізоляції 14 днів", - сказав Степанов.

"Укрзалізниця" відновила продаж квитків як онлайн на сайті компанії, так і у касах залізничних вокзалів по всій країні. Працюють південний і східний напрями перевезень на поїздах Одеса-Харків, Лисичанськ-Київ, Дніпро-Одеса, Харків-Київ, Київ-Одеса, Київ-Кременчук, Харків-Новоолексіївка, Київ-Костянтинівка, Київ-Криво Ріг і Київ-Маріуполь.

У Києві з 30 травня відкриються торгово-розважальні центри і готелі. Ресторани в готелях працюватимуть на винос і на обслуговування, уточнює мер столиці Віталій Кличко. Основними умовами відновлення діяльності залишаються масковий режим, дезінфекція приміщень і соціальне дистанціювання. Останнє буде важливим фактором у роботі метро. Кличко попередив: " У метро, ​​в години пік, щоб не створювати великого скупчення людей, тимчасово обмежуватимуть вхід на деякі станції". За його словами, треба буде "трохи почекати біля входу, дотримуючись дистанції і у масці".

В країну повернулися спецрейсом зі Сполучених Штатів 277 українців, які застрягли за кордоном через карантин. За інформацією МЗС, це вже 9-й евакуаційний рейс з США.

Фінальний матч Кубка України з футболу пройде не в Тернополі, а у Львові. "Матч мали зіграти в Тернополі, але через складну ситуацією з захворюванням на коронавірус місто проведення змінили. Тому 8 липня зустрінемось на "Арені Львів". А наступного року всі дружньо поїдемо на фінал до файного міста", - написав мер Львова Андрій Садовий.

Наслідки пандемії у світі

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила про новий епіцентр коронавирусу у західній півкулі. Представники організації впевнені, що найбільше постраждали від COVID-19 Південна і Північна Америка. За словами голови Панамериканської організації охорони здоров'я Каріси Етьєн, Латинська Америка випередила США за кількістю нових випадків інфікування коронавірусом. У даний момент у Південній і Північній Америці лабораторно підтверджено більш 2,4 млн випадків зараження, з них понад 143 тис летальних випадків.

У світі через пандемію коронавирусу кожна шоста молода людина до 29 років втратила роботу, йдеться у доповіді Міжнародної організації праці. Фахівці стверджують, що пандемія не тільки руйнує їх зайнятість, але також підриває професійну підготовку, створює серйозні перешкоди на шляху тих, хто прагне вийти на ринок праці або змінює роботу. За словами гендиректора організації Гая Райдера, наслідки вірусу можуть залишитися на десятиліття.

Єврокомісія презентувала план порятунку економік країн ЄС від наслідків пандемії. Сума програми грантів та позик охоплює 750 млрд євро. З них 313 млрд надано найбільш постраждалим від пандемії Італії та Іспанії. Головна мета плану - захистити ринок Європи від розриву через різноспрямоване економічне зростання та рівень добробуту. Довгостроковий пакет допомоги до 2027 року передбачає використання ще 1,1 трлн євро. "Загалом, план відновлення передбачає виділення 1,85 трильйона євро, щоб допомогти запустити нашу економіку і забезпечити подальший розвиток Європи", - йдеться в повідомленні ЄК.

У Польщі влада скасувала масковий режим і дозволила концерти під відкритим небом за умови дотримання 2 метрової дистанції між людьми. "Буде загальне правило: в публічних місцях, якщо це можливо, ви повинні тримати дистанцію у два метри, і носити маску не обов'язково. Якщо дві людини йдуть поруч, тоді рекомендується носити маски",- коментує нововведення прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

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Автор: Андрій Павлишин