Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 11 квітня

Швидкість поширення коронавирусу в Україні подвоїлася. За останню добу кількість хворих зросла до 2203 осіб. Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові 311 підтверджених випадків хвороби. За весь час пандемії в країні померли 69 українців, одужали 61.

Найбільше число заражених фіксується у Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській областях і Києві. Детальніше про географію поширення коронавируса, а також статистика МОЗ - в матеріалі РБК-Україна.

Статистика по областям на 11 квітня

Київ - 348 інфікованих (5 летальних). У столиці за добу зафіксовано 38 нових випадків захворювання. За даними Міністерства охорони здоров'я, хворіють у Києві на коронавірус 348 осіб. Міський голова Віталій Кличко заявив про примусовий карантин в осередках захворювання. Перший випадок інфекції був зафіксований 16 березня.

Чернівецька область - 366 інфікованих (7 летальних). Перший українець заражений COVID-19 виявлено в області 3 березня. За останні 24 години зафіксовано нові 64 випадка інфекції. Серед зареєстрованих хворих 51 медик. У Новоселицькій центральній районній лікарні помер 81-річний чоловік з підозрою на коронавірус. У пацієнта була двостороння пневмонія і серцева недостатність на фоні ішемічної хвороби серця. У регіоні зафіксовано 11 летальних випадків, у 9 з них підтвердилася наявність коронавируса, у ще одного аналіз не підтвердив інфекції. Результати ще одній смерті щодо коронавірусу поки невідомі.

Івано-Франківська область - 254 інфікованих (9 летальних). В області фіксується постійне зростання кількості хворих. За добу число інфікованих збільшилося на 34 пацієнта. За останніми даними в регіоні вилікувалися 45 заражених. Перший хворий в Івано-Франківську виявлено 19 березня.

Тернопільська область - 196 інфікованих (3 летальних). Влада регіону повідомиляє про одужання першого хворого, у якого виявлено коронавірус 19 березня. 26-річний чоловік мав супутню патологію серцеву недостатність. За останню добу заразилися на коронавірус в області 27 осіб.

Київська область - 140 інфікованих (5 летальних). За останні 24 години в області зафіксовано 7 нових випадків коронавирусу. На даний момент найбільша кількість хворих у Києво-Святошинському районі - 41. Аналізи 583 жителів регіону перевіряється щодо підозри на коронавірус. Перші інфіковані виявлено у регіоні 17 березня.

Вінницька область - 119 інфікованих. За інформацією влади, за останню добу одужала від коронавируса 73-річна жінка з важкою патологією. Крім інфекції пенсіонерка перенесла гострий інфаркт і двосторонню пневмонію. Всього кількість хворих, які одужали в регіоні - 6 осіб. За добу заразилися 17 хворих, один з яких військовослужбовець. Інформація про перше інфікування у регіоні з'явилася 25 березня.

Черкаська область - 86 інфікованих (1 летальний). Влада повідомила про 6 нових випадків зараження. На даний момент діагноз COVID-19 підтверджено у місті Черкаси - 20 випадків, у Кам'янці - 31, в Умані - 12, в Городищенському - 6 в Шполянському та Маньківському районах по чотири, в м.Сміла - три, в Смілянському районі та у м. Лисянка по два випадки зараження, а також в Каневі та Черкаському районі по одному. Перше інфікування на Черкащині було зафіксовано 22 березня.

Рівненська область - 85 інфікованих (5 летальних). За інформацією МОЗ, за добу у регіоні заразилися на коронавірус 21 особа. Перші 9 інфікованих зареєстровано 27 березня в Сарненському районі.

Кіровоградська область - 82 інфікованих (4 летальних). Ситуація за добу в регіоні не змінилася. 50 хворих знаходяться в лікарні, в реанімації - 7. Серед інфікованих - 28 медиків і 1 працівниця аптеки. Перше зараження зафіксовано в регіоні 29 березня.

Львівська область - 82 інфікованих (3 летальних). За даними Міністерства охорони здоров'я, в області зафіксовано збільшення кількості хворих на 21 випадок. Серед заражених у важкому стані перебувають 11 хворих. Перші випадки зараження виявлені у Львові 20 березня.

Сумська область - 63 інфікованих (3 летальних). За добу захворіло в регіоні 7 осіб, серед них 12-річна дівчинка з Шостки. За даними Міністерства охорони здоров'я, в регіоні зафіксовано 63 випадки COVID-19, з них 7 інфікованих у Шостці. Перший випадок зараження в Сумах зареєстрований 25 березня.

Закарпатська область - 56 інфікованих (4 летальних). За добу в регіоні виявлено 5 нових випадки захворювання. Як повідомили в облдержадміністрації, в регіоні зафіксовано ще один четвертий летальний випадок. Від коронавируса помер лікар. Перше зараження в регіоні підтверджено 26 березня.

Дніпропетровська область - 55 інфікованих. За даними Міністерства охорони здоров'я, в регіоні виявлено 7 нових випадки захворювання за добу. Двоє з госпіталізованих перебувають у важкому стані. Перше зараження в регіоні зафіксовано 19 березня.

Запорізька область - 54 інфікованих. Зростання кількості заражених в області за останню добу становить 7 пацієнтів. Перші 5 інфікованих були зареєстровані в регіоні 25 березня.

Одеська область - 46 інфікованих. За добу кількість інфікованих збільшилася на 3 випадки хвороби. У важкому стані в лікарні перебувають 3 заражених. Перший діагноз COVID-19 був поставлений 24 березня.

Волинська область - 41 інфікованих (2 летальних). Нові зараження підтвердилися щодо 3 пацієнтів. Перші хворі на коронавірус виявлено 25 березня.

Житомирська область - 41 інфікований (3 летальних). Кількість хворих на коронавірус збільшилася за добу на 10 осіб. Перший хворий був виявлений в регіоні 12 березня.

Херсонська область - 27 інфікованих (1 летальний). За останніми даними коронавірус виявлено у 12 медичних працівників. Великий відсоток хворих лікарів пояснив керівник місцевого штабу по боротьбі з коронавірусом Юрій Ромаскевич. За його словами, більшість людей свідомо чи ні, маючи ознаки захворювання на коронавірус, йшли до лікарів і не попереджали їх про це. За останню добу в регіоні захворіли 9 осіб. Перший заражений зареєстровано в області 25 березня.

Полтавська область - 20 інфікованих. За в регіоні зафіксовано 1 новий випадок COVID-19. Перші інфіковані на Полтавщині з'явилися 27 березня.

Хмельницька область - 16 інфікованих. За інформацією влади регіону, померла працівниця районної лікарні. Це перша смерть в області. Також повідомляється про одужання 2 інфікованих. Перший випадок зараження зафіксовано у Хмельницьку 27 березня.

Донецька область - 11 інфікованих (1 летальний). За добу нових інфікованих не зафіксовано. Перший випадок діагнозу COVID-19 був підтверджений 18 березня. На окупованій території - 13 заражених.

Чернігівська область - 9 інфікованих (1 летальний). Нових заражених в області не виявлено. Перші хворі у регіоні встановлено 26 березня.

Харківська область - 6 інфікованих. За добу зафіксовано одне зараження. На даний момент в регіоні підтверджено 6 випадків хвороби, госпіталізовано троє осіб, один з них знаходиться у реанімації. Крім того, є підозра на коронавірус у 9 медичних працівників. Перший випадок захворювання виявлено 28 березня.

Луганська область - 3 інфікованих. За даними Міністерства охорони здоров'я, нових інфікованих не зафіксовано за добу. Інформація щодо перших хворих в регіоні з'явилася 25 березня. На окупованій території діагноз COVID-19 поставлено 7 пацієнтам.

Миколаївська область - інфікованих немає. За інформацією МОЗ, в області проводиться дуже мала кількість тестувань і є питання щодо якості засобів, за допомогою яких роблять аналізи. На нараді президент Володимир Зеленський заявив: "Ціла область у нас залишається під питанням. Ми не знаємо, скільки людей там можуть бути хворими на COVID-19, а відтак не можемо оцінити ризиків поширення хвороби. Негайно, просто негайно, без затримок необхідно розібратися з цим". Медичні працівники під час відбору біологічних матеріалів у пацієнтів для перевірки на зараження коронавірусом використовували неякісні пробірки та речовини, в яких зберігаються аналізи, уточнює СБУ регіону.