Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 7 квітня

Кількість нових випадків зараження коронавірусом в Україні зменшується, за минулу добу повідомили про 68 нових випадків COVID-19. Втім, станом на 7 квітня в країні 1319 заражених, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужало. Детальніше про географію поширення коронавірусу, а також статистика МОЗ - у матеріалі РБК-Україна.

Статистика по областях на 7 квітня

Київ - 267 інфікованих (3 летальних). Перший випадок коронавірусу у столиці був зафіксований 16 березня. Київська влада повідомляє, що за останню добу заразились 23 людини. Зокрема, 6 квітня у Києві помер працівник київського підприємства, що входить в концерн "Укроборонпром", у якого раніше виявили COVID-19.

Чернівецька область - 220 інфікованих (5 летальних). Саме тут 3 березня було отримано перше підтвердження COVID-19 не тільки в регіоні, але і в Україні. В області до 10 людей у важкому стані, вони підключені до апарату штучної вентиляції легень та перебувать на кисневій дотації.

Тернопільська область - 168 інфікованих (3 летальних). Про перший випадок COVID-19 у цьому регіоні було повідомлено 20 березня. Також в Тернопільській області заразилися COVID-19 44 медика. 6 квітня повідомлялось про ще одну смерть через коронавірус.

Івано-Франківська область - 105 інфікованих (7 летальних). Перше зараження COVID-19 зафіксовано 19 березня. За 6 квітня помер сьомий паціент у цій області, жінці було 72 роки, вона мала супутнє ускладнення.

Київська область - 91 інфікований (5 летальних). Вперше у цій області заразились 17 березня. В регіоні 5 дітей інфіковані коронавірусом. Найбільше число хворих спостерігається в Обухівському, Києво-Святошинському районах. 5 людей померли.

Вінницька область - 75 інфікованих. Перший випадок інфікування підтверджений 25 березня. За повідомленням ОДА, заразились 4 дитини. Найбільша кількість інфікованих зареєстровано у Вінниці.

Черкаська область - 62 інфікованих (1 летальний). Перший випадок хвороби підтверджено 22 березня. В Умані діагностували COVID-2019 у жінки (48 років) та двох дітей (донька -18 років та син -16 років) померлого від коронавірусу хасида.

Сумська область - 51 інфікований (2 летальних). Перший випадок коронавіруса на у регіоні був виявлений 25 березня. У Сумській області 60% хворих на COVID-19 - жінки.

Запорізька область - 41 інфікований. Про перші випадки коронавірусу в області повідомили 25 березня. У місті Мелітополь Запорізької області на коронавірусну інфекцію захворіла депутатка міської ради Ірина Славова. Зараз вона перебуває на домашньому лікуванні.

Рівненська область - 40 інфікованих (5 летальних). Одразу 9 випадків зараження вперше були виявлені 27 березня у жителів Сарненського району, який вважається осередком коронавіруса в регіоні. Про 40-ий випадок повідомили 6 квітня, вірус зафіксували у чоловіка з Рівного, який контактував з попередньо виявленими хворими.

Кіровоградська область - 41 інфікований (1 летальний). Перший офіційно підтверджений випадок зараження зафіксовано 29 березня. Найбільше заражених у Кропивницькому районі. 6 квітня повідомили про першу смерть в області через коронавірус.

Закарпатська область - 35 інфікованих (1 летальний). Перший випадок зараження коронавірусом підтверджений 26 березня у 69-річної мешканки Мукачева. У Закарпатській області одужала паціентка з дігнозом коронавірус, але одна людина від COVID-19 померла. Двоє хворих з встановленим діагнозом гострої респіраторної хвороби COVID-19 знаходяться у тяжкому стані.

Одеська область - 30 інфікованих. Перше підтвердження COVID-19 у регіоні отримано 24 березня. 6 квітня вірус виявили у трьох одеситів: жінки 1985 р. н. і чоловіків 1941 р. і 1959 р. н.

Волинська область - 24 інфікованих (2 летальних). Перший випадок зараження коронавірусом в області зафіксовано 25 березня. Зокрема, коронавірусом заразився директор міської лікарні та два медика.

Львівська область - 27 інфікованих. Перший випадок зараження в регіоні був підтверджений 20 березня. За повідомленням місцевої ОДА, у Львові двоє хворих з COVID-19 підключили до апаратів штучної вентиляції легень. Ще 5 людей в реанімації.

Дніпропетровська область - 14 інфікованих. Перше підтвердження коронавірусу тут було отримано 19 березня. Нових випадків зараження немає.

Житомирська область - 11 інфікованих (2 летальних). Вперше підтвердження інфікування тут отримано 12 березня. Новий випадків коронавірусу за добу не зафіксовано.

Хмельницька область - 10 інфікованих. Перший випадок появи коронавіруса зафіксовано 27 березня і нових випадків зараження немає.

Херсонська область - 10 інфікованих (1 летальний). У Херсонській області про нові випадки зараження не повідомлялось.Перше інфікування було виявлено 25 березня у жінки, яка вже одужала.

Полтавська область - 11 інфікованих. Перший випадок коронавіруса в області був підтверджений 27 березня. За повідомленням ОДА, з'явились два нових випадки зараження коронавірусом.

Донецька область - 9 інфікованих (1 летальний). Про коронавірус у цій області повідомили 18 березня. За добу - 1 новий випадок зараження. Також 6 квітня зафіксована перша смерть через коронавірус.

Чернігівська область - 7 інфікованих (1 летальний). Перше інфікування тут відбулося 26 березня. У поліції області повідомили, що 5 квітня помер заражений коронавірусом, який напередодні намагався втекти з лікарні.

Луганська область - 3 інфікованих. Кількість інфікованих у регіоні на сьогоднішній день залишається незмінною. Перший випадок COVID-19 був підтверджений 25 березня.

Харківська область - 1 інфікований. Перший випадок коронавіруса тут зафіксовано 28 березня. З того часу новий випадок зараження в області немає.

Миколаївська область - інфікованих немає. У цій області, станом на 6 квітня, не зафіксовано жодного випадку зараження COVID-19.