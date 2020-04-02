Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 2 квітня

Кількість заражених коронавірусом в Україні зростає з кожним днем. Станом на сьогодні в країні налічується майже 800 хворих. Кількість смертей від COVID-19 склала 20 осіб. При цьому випадки зараження виявлені практично у всіх областях. Детальніше про географію поширення коронавірусу, а також статистика МОЗ - у матеріалі РБК-Україна.

Статистика по областях на 2 квітня

Київ - 134 інфікованих. У столиці зараз найбільша кількість заражених по всій Україні. Перший випадок коронавіруса був зареєстрований 16 березня. За останню добу захворіли 25 людей. Серед них - однорічна дитина. Мер міста зазначив, що заразились люди, які не були за кордоном.

Чернівецька область - 104 інфікованих (2 летальних). Перше зараження в регіоні і в Україні підтверджено 3 березня.Переважна більшість хворих в області - старшого віку. П’ятеро людей перебувають на неінвазивній вентиляції легень. У зв'язку з коронавірусом, в області запровадили особливий режим в’їзду та виїзду.

Тернопільська область - 98 інфікованих (1 летальний випадок). Перший випадок COVID-19 був підтверджений 20 березня. В інфекційній лікарні лікуються 4 дитини, одному з яких 1,5 року, він у важкому стані. В області захворіли коронавірусом 32 медпрацівники.

Київська область - 57 інфікованих (2 летальні випадки). Про перший випадок COVID-19 в області стало відомо 17 березня. Заразився нардеп Сергій Шахов. Більше половини хворих лікується вдома. За останні вихідні померли двоє чоловіків у віці 47 і 49 років. Обухівський р-н лідирує за кількістю інфікованих - коронавірус підтвердився у 19 жителів району (в т.ч. у 2-х дітей).

Черкаська область - 52 інфікованих. Коронавірус вперше був виявлений в області 22 березня. Спалах COVID-19 зафіксований в місті Кам'янка. Через це обмежать в'їзд і виїзд з з цього міста.

Івано-Франківська область - 64 інфікованих (3 летальних випадки). Про перший випадок COVID-19 в області повідомили 19 березня. Дві людини померли в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що в місті можливо різке збільшення випадків COVID-19.

Вінницька область - 49 інфікованих. Перше інфікування в області підтвердилося 25 березня у вінничанки. 38 хворих зафіксовано у Вінниці. У місті розробили і офіційно затвердили власний протокол лікування коронавіруса. В області на коронавірус перевірятимуть усіх хворих на пневмонію.

Запорізька область - 18 інфікованих. Про перші випадки зараження COVID-19 стало відомо 25 березня. Також повідомляється про одну видужала пацієнтці. За день стало відомо про 6 нових заражень. Усі хворі зараз перебувають в ізоляції, їм надається медична допомога. Стан хворих легкої та середньої тяжкості.

Рівненська область - 15 інфікованих (3 летальних випадки). Вперше інфікування було підтверджено в регіоні 27 березня. У селі Тинне померли потім три людини. Також коронавірус підтвердився у робітниці дитячої бібліотеки.

Одеська область - 13 інфікованих. Про COVID-19 у цій області повідомили 24 березня. За останню добу заразився чоловік 1975 року народження з міста Подольськ, дівчина 2002 року народження з міста Южне та депутат міськради Южого. Також в області будуть проходити обсервацію 15 осіб, які повернулися в Україну з Грузії.

Сумська область - 19 інфікованих (2 летальні випадки). Перше підтвердження хвороби було отримано 25 березня у 78-річної жінки, яка в той же день померла. Наразі велика кількість заражених у Конотопському районі. 31 березня тут же зафіксована друга смерть від коронавіруса, померла 59-річна мешканка села Козацьке.

Дніпропетровська область - 9 інфікованих. Вперше коронавірус тут зафіксували 19 березня. За станом на 31 березня в області перевіряють на коронавірус 12 осіб. Також повідомляється, що одна людина вже видужав. Зокрема, влада Дніпра з 3 квітня посилюють обмежувальні заходи на період карантину.

Львівська область - 6 інфікованих. Про коронавірус у цій області повідомили 20 березня. За останню добу зафіксовані ще 13 нових підозр на коронавірус COVID-19. На самоізоляції знаходяться 122 особи. За увесь час виписано - 99 пацієнтів. З 2 квітня у Львові вводиться обов'язковий масочний режим в усіх магазину, заборона на пікніки в парках, а також закривають дитячі майданчики.

Донецька область - 6 інфікованих. Перший випадок коронавірусу був підтверджений 18 березня у жителя Маріуполя. Також в ОРДО у жінки підтвердили випадок захворювання коронавірусом. Жінка госпіталізована і перебуває в одній з лікарень Макіївки.

Житомирська область - 5 інфікованих (1 летальний випадок). Про перший випадок COVID-19 у цій області повідомили 12 березня. Заразилась мешканка Радомишля. Наступного дня вона померла.

Кіровоградська область - 6 інфікованих. Вперше коронавірус у цій області зафіксували 29 березня. За добу заразились ще дві людини. Ці хворі перебувають у стані середньої важкості під наглядом медиків.

Волинська область - 3 інфікованих. Коронавірус у цьому регіоні зафіксували 25 березня, перший випадок COVID-19 виявили у дитини. Також коронавірус був виявлений у директора міської клінічної лікарні та лікаря-гінеколога обласної лікарні. У Волинській області виявили чотири нових випадки зараження коронавірусом у медиків однієї з лікарень Луцька.

Хмельницька область - 6 інфікованих. Про перший випадок коронавірусу у цій області повідомили 27 березня. За добу кількість заражених коронавірусом зросла вдвічі - захворювання було встановлено ще у 3 осіб - двох жителей Хмельницького та мешканця Шепетівки.

Луганська область - 3 інфікованих. Про коронавірус у цьому регіоні повідомили 25 березня. Крім того, 29 березня на території ОРЛО зафіксували перший випадок зараження коронавірусом. Луганські медики госпіталізували жителя Слов'яносербського району, у якого виявили захворювання. У цій області діють обмеження на в'їзд.

Чернігівська область - 3 інфікованих . Перший випадок був підтверджений 26 березня у жителя Борзнянського району. 31 березня був лабораторно зафіксований третій випадок зараження в Корюківському районі.

Закарпатська область - 1 інфікований. Про перший випадок COVID-19 офіційно повідомили 26 березня. Заразилась 69-річна мешканка Мукачева. Наразі це єдиний випадок коронавірусу в області.

Херсонська область - 1 інфікований. Перше і єдине інфікування було виявлено 25 березня у мешканки Генічеська.

Полтавська область - 2 інфіковані. 27 березня був підтверджений перший випадок COVID-19 у 75-річної жінки з Кременчука. Згодом повідомили, що коронавірусом заразилась і її донька.

Харківська область - 1 інфікований. Перше і єдине інфікування було підтверджено в області 28 березня. Заразився чоловік, який був у Франції.

Миколаївська область - інфікованих немає. 28 березня було отримано перше підтвердження, але цей випадок перереєстрували в Києві. Це єдина область, де немає коронавірусу.