Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 1 квітня

Коронавірус не знижує темпів поширення в Україні. За 31 березня зафіксована майже сотня нових офіційно підтверджених випадків інфікування. Всього станом на 1 квітня в країні налічується понад 640 хворих. Збільшилася і кількість померлих від COVID-19, і на сьогоднішній день їх кількість становить 17 осіб. При цьому випадки зараження виявлені практично у всіх областях. Детальніше про географію поширення коронавіруса, а також статистика Моз - у матеріалі РБК-Україна.

Статистика по областях на 1 квітня

Київ - 107 інфікованих. У Києві офіційне число тих, що заразилися COVID-19 перевищила 100 осіб. Столиця не поступається цього першості іншим регіонам. Перший випадок коронавіруса був зареєстрований 16 березня. За повідомленням мера столиці, за останню добу захворіли ще 5 осіб – 4 чоловіків у віці від 45 до 49 років та 55-річна жінка медик.

Чернівецька область - 90 інфікованих (2 летальних). Перше зараження в регіоні і в Україні підтверджено 3 березня. Пізніше цей же чоловік став першим видужалий. Переважна більшість хворих в області – старшого віку. За повідомленням місцевої ОДА, на сьогоднішній день у реанімації перебуває 9 пацієнтів. Також стало відомо, що 31 березня померли ще дві людини: жінка 1955-го і чоловік 1962 року народження.

Тернопільська область - 78 інфікованих (1 летальний випадок). Перший випадок COVID-19 був підтверджений 20 березня. 25 березня зафіксовано смерть від коронавіруса. За повідомленням ОДА, в інфекційній лікарні лікуються 4 дитини, одному з яких 1,5 року, він у важкому стані. Також зараження коронавірусом підтвердився у мера міста Монастириська Андрія Стара. Він відчуває себе добре.

Київська область - 52 інфікованих (2 летальні випадки). Перший інфікований в області – нардеп Сергій Шахов, у якого діагноз підтвердився 17 березня. Більше половини хворих лікується вдома. За останні вихідні померли двоє чоловіків у віці 47 і 49 років.

Черкаська область - 50 інфікованих. Коронавірус вперше був виявлений в області 22 березня. За повідомленням місцевої ОДА, найбільша спалах COVID-19 зафіксована в місті Кам'янка, де число хворих склало 23 людини, з яких – 5 медиків.

Івано-Франківська область - 45 інфікованих (3 летальних випадки). Перший випадок захворювання був підтверджений 19 березня у жінки, яка пізніше померла. За повідомленням місцевих властей, 31 березня померла породілля з підозрою на коронавірус. Дитина почуває себе задовільно.

Вінницька область - 36 інфікованих. Перше інфікування в області підтвердилося 25 березня у вінничанки. 27 березня у місті заразилися 5 медиків. За повідомленням ОДА, у місті розробили і офіційно затвердили власний протокол лікування коронавіруса.

Запорізька область - 13 інфікованих. Перші п'ять випадків зараження підтвердилися в області 25 березня. Також повідомляється про одну видужала пацієнтці.

Рівненська область - 13 інфікованих (3 летальних випадки). Вперше інфікування було підтверджено в регіоні 27 березня у 9 жителів села Тинне, де пізніше померли три людини. За повідомленням мерії, 31 березня коронавірус підтвердився у робітниці дитячої бібліотеки. Її стан важкий.

Одеська область - 11 інфікованих. Перший випадок зараження був підтверджений 24 березня. За останню добу діагноз виявлений у чоловіка 1960 р. н. із села Нерубайське і одеситки 1947 р. Обидва інфікованих за кордоном не були.

Сумська область - 10 інфікованих (2 летальні випадки). Перше підтвердження хвороби було отримано 25 березня у 78-річної жінки, яка в той же день померла. За повідомленням обласного лабораторного центру, 31 березня всього підтверджено 17 випадків коронавіруса, з яких найбільш число – у Конотопському районі. 31 березня тут же зафіксована друга смерть від коронавіруса. Померла 59-річна мешканка села Козацьке.

Дніпропетровська область - 9 інфікованих. Вперше COVID-19 підтверджено 19 березня у подружньої пари. За станом на 31 березня в області перевіряють на коронавірус 12 осіб. Також повідомляється, що одна людина вже видужав.

Львівська область - 6 інфікованих. Перший випадок COVID-19 зафіксований в області 20 березня. За повідомленням місцевої ОДА, за останню добу у Львові хвороба підтвердилася у двох людей – водіїв громадського транспорту. Також тут одужала перша пацієнтка з діагнозом коронавірус.

Донецька область - 6 інфікованих. В регіоні коронавірус вперше був підтверджений 18 березня у жителя Маріуполя. Також 31 березня було оголошено про перший випадок зараження на непідконтрольної Україні території регіону.

Житомирська область - 5 інфікованих (1 летальний випадок). Перше інфікування було підтверджено 12 березня у мешканки Радомишля, яка наступного дня померла.

Кіровоградська область - 4 інфікованих. 29 березня в області підтвердилося перше інфікування. На сьогодні інфіковані 4 людини, з яких троє – у Кропивницького і один – в Долинському районі.

Волинська область - 3 інфікованих. Перший випадок зараження в області підтвердився 25 березня у дитини. Також коронавірус був виявлений у директора міської клінічної лікарні. За повідомленням ОДА, COVID-19 посмертно був підтверджений у лікаря-гінеколога обласної лікарні.

Хмельницька область - 3 інфікованих. Перше інфікування в регіоні підтвердилося 27 березня. За повідомленням ОДА, за останню добу з'явилося ще одне підозра на коронавірус.

Луганська область - 2 інфікованих. Вперше вірус зафіксований 25 березня. З 28 березня тут діють обмеження на в'їзд.

Чернігівська область - 2 інфікованих. Перший випадок був підтверджений 26 березня у жителя Борзнянського району. За даними ОДА, 31 березня був лабораторно зафіксований третій випадок зараження в Корюківському районі.

Закарпатська область - 1 інфікований. Перший і поки єдиний офіційно підтверджений позитивний результат COVID-19 отримано 26 березня у 69-річної мешканки Мукачева.

Херсонська область - 1 інфікований. Дані по області не змінилися. Перше інфікування було виявлено 25 березня у мешканки Генічеська.

Полтавська область - 1 інфікований. Не змінилася ситуація і на Полтавщині. 27 березня був підтверджений перший випадок COVID-19 у 75-річної жінки з Кременчука.

Харківська область - 1 інфікований. Перше і єдине інфікування було підтверджено в області 28 березня. Хворий нещодавно повернувся з Франції.

Миколаївська область – інфікованих немає. 28 березня було отримано перше підтвердження. Однак пізніше цей випадок був перереєстрований в Києві. Це єдина область України, де офіційно не підтверджений коронавірус.