Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 31 березня

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Станом на 31 березня, в Україні померли 11 людей від коронавірусу

Кількість інфікованих коронавірусом в Україні за останню добу збільшилася на майже 200 осіб. Всього за офіційними даними на 31 березня в країні налічується 548 хворих. Також продовжує зростати число смертей - на сьогодні в Україні 13 померлих від COVID-19. Детальніше про географію поширення коронавіруса, а також статистика МОЗ - у матеріалі РБК-Україна.

Статистика по областях на 31 березня

Київ - 102 інфікованих. У столиці найбільша кількість заражених коронавірусом. Перший випадок COVID-19 був зареєстрований 16 березня. За добу захворіли 20 людей. Це 11 жінок у віці від 20 до 61 року і 9 чоловіків від 25 до 70 років. Найбільше заражених у Печерському районі міста. Двоє киян одужали.

Чернівецька область - 75 інфікованих (2 летальні). У цій області був зафіксований перший випадок COVID-19 по всій Україні, це було 3 березня. Мер Чернівців Олексій Каспрук заявив про перший смертельний випадок від коронавірусу у місті 30 березня. Разом з тим, в області шість хворих і один з підозрою на коронавірус знаходяться у важкому стані.

Тернопільська область - 60 інфікованих (1 летальний випадок). Коронавірус у цій області вперше був зафіксований 20 березня. Через 5 днів помер 68-річний житель з Монастириського району. Серед заражених 25 медиків, а в Тернополі - немовля.

Черкаська область - 50 інфікованих. У цій області COVID-19 виявили 22 березня. Наразі найбільша спалах коронавірусу зафіксований в місті Кам'янка. Серед заражених тут і медики.

Київська область - 49 інфікованих (2 летальні випадки). Про перший випадок зараження в області стало відомо 17 березня. Тоді заразився нардеп Сергій Шахов. Майже половина заражених у цій області лікуються вдома. Найбільше заражених, 18 осіб - в Обухівському районі. У Київській області за вихідні від коронавірусу померли дві людини. Разом з тим, у Броварах є перша людина, яка одужала від коронавірусу, ще один заражений йде на поправку.

Івано-Франківська область - 41 інфікованих (3 летальних випадки). Перший випадок захворювання був підтверджений 19 березня у 56-річної жінки, яка пізніше померла. За останню добу в області кількість інфікованих зросла у півтора рази.

Вінницька область - 23 інфікованих. COVID-19 виявили в області 25 березня. Заразилась жителька Вінниці. Разом з тим, у місті заразилися 5 медиків. Серед заражених є дитина, яка знаходиться у важкому стані.

Запорізька область - 11 інфікованих. У цій області про перший випадок зараження коронавірусом стало відомо 25 березня. Також повідомляється, що одна жінка одужала і вже виписана з лікарні.

Рівненська область - 11 інфікованих (2 летальні випадки). Перший випадок коронавірусу тут зафіксували 27 березня. Також інфікування COVID-19 дало позитивну відповідь у жінки, яка нещодавно померла. 29 березня від коронавірусу померла друга жителька області.

Одеська область - 8 інфікованих. Про те, що в області є коронавірус, стало відомо 24 березня. Серед заражених жінка, яка повернулася з Туреччини, а ще одна- не виїжджала з країни.

Дніпропетровська область - 9 інфікованих. Вперше коронавірус підтверджено 19 березня у подружньої пари. Останній раз COVID-19 виявили у мешканця Кривого Рогу.

Сумська область - 9 інфікованих (1 летальний випадок). Коронавірус у цій області вперше зафіксували 25 березня. Заразилась 76-річна жителька Конотопського району. Вона померла. 30 березня повідомили про зараження ще трьох людей - жінок у віці 59, 61 і 63 роки з села Козацьке Конотопського району.

Львівська область - 6 інфікованих. Про перший випадок зараження у цій області стало відомо 20 березня. Заразився чоловік, який повернувся з-за кордону.

Житомирська область - 5 інфікованих (1 летальний випадок). Вперше інфікування зафіксовано 12 березня у мешканки Радомишля, яка повернулася з Польщі, яка на наступний день померла.

Волинська область - 2 інфікованих. Про COVID-19 у цій області повідомили 25 березня.Тоді захворіла 7-річна дитина. Разом з тим в Луцьку підтверджений COVID-19 у директора міської клінічної лікарні, яка з 16 березня була на лікарняному з діагнозом пневмонія.

Донецька область - 6 інфікованих. Про перший випадок зараження у регіоні стало відомо 18 березня. Заразився житель Маріуполя, який повернувся з-за кордону. Також 30 березня у цьому місті повідомили, що заразились ще чотири людини - коронавірус виявили у двох чоловіків 47 і 50 років і двох жінок - 72 і 95 років.

Луганська область - 2 інфікованих. Вперше вірус зафіксований 25 березня. З 28 березня тут діють обмеження на в'їзд.

Закарпатська область - 1 інфікований. Перший випадок в області був підтверджений 26 березня у 69-річної мешканки Мукачева. 29 березня, за повідомленням місцевої ОДА, було зафіксовано 19 нових випадків інфікування під час церковної служби.

Чернігівська область - 1 інфікований. Перший випадок зараження в області був підтверджений 26 березня у жителя Борзнянського району. Ця область входить у число тих, де найменша кількість заражених коронавірусом.

Хмельницька область - 2 інфіковані. У цій області повідомили про переше зараження 27 березня. З вчорашнього дня в області почали працювати блок-пости для перевірки транспорту, який в'їжджає.

Херсонська область - 1 інфікований. Перше інфікування було виявлено 25 березня у мешканки Генічеська. Кількість заражених не зросла.

Полтавська область - 1 інфікований. У цьому регіоні про перший випадок коронавірусу заявили 27 березня. Його виявили у 75-річної жительки Кременчука.

Харківська область - 1 інфікований. Про перше інфікування повідомили в області 28 березня. Заражений повернувся з Франції. Нових заражень немає.

Кіровоградська область - 4 інфіковані. 29 березня в області підтвердилося перше інфікування. Серед заражених троє - у Кропивницького і один - в Долинському районі.

Миколаївська область - інфікованих немає. 28 березня офіційно було підтверджено перше зараження. Однак сьогодні цей випадок знятий з обліку в області та зареєстрований в Києві.