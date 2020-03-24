Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 24 березня

На сьогодні виявлено 73 інфікованих коронавірусом в Україні. Захворюваність продовжує зростати щодоби та охоплює нові регіони країни. Детально про поширення СOVID-19 по областям - у матеріалі РБК-Україна.

Статистика захворюваності в регіонах на 24 березня

33 випадки в Києві. Кількість хворих в столиці стрімко збільшується. 23 березня тести на коронавірус дали позитивний результат у 4 осіб:

17-річна дівчина, приїхала з Лондона;

53-річна жінка (контактувала з інфікованим із Київської області);

дівчина 28 років, повернулася з Австрії;

хлопець, 21 рік (контактував з хворим родичем).

Двоє з них госпіталізовані в Олександрівську лікарню, решта перебувають вдома на самоізоляції.

Раніше в Києві було зафіксовано 29 випадків зараження. Більшість хворих нещодавно повернулися з-за кордону. Так, перші випадки інфікування киян були виявлені 16 березня у двох осіб, які відвідали європейські країни.

19 березня тест на СOVID-19 підтвердився у студента, який був в контакті з хворою жінкою з Житомирської області. 21 березня захворіло 6 осіб. Один з них раніше контактував з інфікованим, інші в останні кілька днів були за кордоном. Ще 14 хворих повернулися до столиці на літаку зі Швейцарії.

25 випадків інфікування в Чернівецькій області (1 - летальний, 1 видужав).

Серед захворілих на Буковині - троє дітей віком від півроку до 10 років. Вони знаходяться на лікуванні в дитячій обласній інфекційній лікарні і відчувають себе добре. За інформацією Чернівецької ОДА на 23 березня, з підтвердженим діагнозом СOVID-19 госпіталізовано 15 осіб, їх стан стабільний. У одного пацієнта температура.

Перший випадок захворювання в регіоні було виявлено 3 березня у чоловіка, який повернувся з подорожі по Італії. Він пройшов лікування і виписався з лікарні з негативним результатом тесту на коронавірус.

17 березня в лікарні померла 33-річна жителька Буковини, у неї був лабораторно підтверджений СOVID-19.

5 випадків в Київській області. Всі громадяни з позитивними результатами тестів на коронавірус проживають в Обухівському районі Київської області. У Київській ОДА повідомили, що хворим від 37 до 57 років.

Першим хворим в Київській області став народний депутат Сергій Шахов. Він перебував на домашній ізоляції, але 21 березня був госпіталізований в Олександрівську лікарню з пневмонією. Також діагноз підтвердився у дружини нардепа.

5 хворих в Івано-Франківській області (1 летальний).

Перший випадок інфікування в регіоні виявився летальним - 19 березня померла 56-річна жінка. Її госпіталізували в дуже важкому стані. Пізніше захворювання виявили ще у трьох осіб, які контактували з померлою (чоловік і дві медсестри).

20 березня результат аналізу на коронавірус виявився позитивним у дівчини з Івано-Франківська, яка нещодавно відвідала Францію.

23 березня стало відомо про смерть 65-річної жінки з підозрою на СOVID-19. Мешканку села Чукалівка доставили в обласну лікарню Івано-Франківська з симптомами коронавірусу. Очікується лабораторне підтвердження аналізів померлої.

2 випадки в Житомирській області (1 летальний). Коронавірус був виявлений 19 березня у чоловіка, в недавній час він відвідував Австрію. Знаходиться на лікуванні в інфекційній лікарні №1 міста Житомир.

Перша жертва СOVID-19 в Україні - 71-річна мешканка Радомишля на Житомирщині. Жінка померла 13 березня в лікарні на наступну добу після госпіталізації.

2 хворих в Дніпропетровській області. Тест на коронавірус підтвердився 19 березня у подружньої пари, які повернулися з Франції. Чоловік і жінка знаходяться під наглядом медиків у задовільному стані.

2 випадки у Львівській області. 20 березня підтвердився аналіз на коронавірус у чоловіка 59-ти років. Тижнем раніше він повернувся з Німеччини і весь цей час знаходився на самоізоляції. Другий випадок був виявлений 22 березня у жінки 1969 року народження.

2 інфікованих в Тернопільській області. 23 березня підтвердився другий випадок інфікування в регіоні. Жінка з Монастириського району була госпіталізована до тернопільської лікарні.

20 березня стало відомо, що коронавірусом заразився священик з села Заліщики. Чоловік не виїжджав за межі України.

1 випадок в Закарпатській області. У Мукачеві 23 березня був виявлений коронавірус у 68-річної жінки. Її чоловік нещодавно повернувся з Італії і знаходився в самоізоляції. Сама ж жінка відвідувала церкву у вихідні.

1 випадок на Черкащині. 39-річний житель Умані 16 березня повернувся до України з-за кордону. Через два дні чоловік звернувся до лікарні з симптомами коронавірусу і був госпіталізований. 22 березня його аналіз на СOVID-19 підтвердився.

1 випадок на Донеччині. 52-річний житель Маріуполя захворів коронавірусом після повернення з єгипетського курорту. Чоловік був госпіталізований в інфекційне відділення міської лікарні. До лікарів звернувся самостійно після прояву симптомів. До цього перебував на домашньому карантині.