Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 24 марта

На сегодня выявлено 73 инфицированных коронавирусом в Украине. Заболеваемость продолжает расти каждые сутки и охватывает новые регионы страны. Подробно о распространении СOVID-19 по областям - в материале РБК-Украина.

Статистика заболеваемости в регионах на 24 марта

33 случая в Киеве. Количество заболевших в столице стремительно увеличивается. 23 марта тесты на коронавирус дали положительный результат у 4 человек:

17-летняя девушка, приехала из Лондона;

53-летняя женщина (контактировала с инфицированным из Киевской области);

девушка 28 лет, вернулась из Австрии;

парень, 21 год (контактировал с больным родственником).

Двое из них госпитализированы в Александровскую больницу, остальные находятся дома на самоизоляции.

Ранее в Киеве было зафиксировано 29 случаев заражения. Большинство заболевших недавно вернулись из-за границы. Так, первые случаи инфицирования киевлян были выявлены 16 марта у двух человек, посетивших европейские страны.

19 марта тест на СOVID-19 подтвердился у студента, который был в контакте с заболевшей женщиной из Житомирской области. 21 марта заболело 6 человек. Один из них ранее контактировал с инфицированным, остальные в последние несколько дней были за рубежом. Еще 14 заболевших вернулись в столицу на самолете из Швейцарии.

25 случаев инфицирования в Черновицкой области (1 - летальный, 1 выздоровел).

Среди заболевших на Буковине - трое детей возрастом от полугода до 10 лет. Они находятся на лечении в детской областной инфекционной больнице и чувствуют себя хорошо. По информации Черновицкой ОГА на 23 марта, с подтвержденным диагнозом СOVID-19 госпитализировано 15 человек, их состояние стабильное. У одного пациента температура.

Первый случай заболевания в регионе был выявлен 3 марта у мужчины, вернувшегося из путешествия по Италии. Он прошел лечение и выписался из больницы с отрицательным результатом теста на коронавирус.

17 марта в больнице умерла 33-летняя жительница Буковины, у нее был лабораторно подтвержден СOVID-19.

5 случаев в Киевской области. Все граждане с положительными результатами тестов на коронавирус проживают в Обуховском районе Киевской области. В Киевской ОГА сообщили, что заболевшим от 37 до 57 лет.

Первым заболевшим в Киевской области стал народный депутат Сергей Шахов. Он находился на домашней изоляции, но 21 марта был госпитализирован в Александровскую больницу с пневмонией. Также диагноз подтвердился у супруги нардепа.

5 заболевших в Ивано-Франковской области (1 летальный).

Первый случай инфицирования в регионе оказался летальным - 19 марта умерла 56-летняя женщина. Ее госпитализировали в очень тяжелом состоянии. Позднее заболевание выявили еще у трех человек, которые контактировали с умершей (муж и две медсестры).

20 марта результат анализа на коронавирус оказался положительным у девушки из Ивано-Франковска, недавно посетившей Францию.

23 марта стало известно о смерти 65-летней женщины с подозрением на СOVID-19. Жительницу села Чукаловка доставили в областную больницу Ивано-Франковска с симптомами коронавируса. Ожидается лабораторное подтверждение анализов умершей.

2 случая в Житомирской области (1 летальный). Коронавирус был выявлен 19 марта у мужчины, в недавнее время посещавшего Австрию. Он находится на лечении в инфекционной больнице №1 города Житомир.

Первая жертва СOVID-19 в Украине - 71-летняя жительница Радомышля на Житомирщине. Женщина умерла 13 марта в больнице на следующие сутки после госпитализации.

2 заболевших в Днепропетровской области. Тест на коронавирус подтвердился 19 марта у супружеской пары, которые вернулись из Франции. Мужчина и женщина находятся под наблюдением медиков в удовлетворительном состоянии.

2 случая во Львовской области. 20 марта подтвердился анализ на коронавирус у мужчины 59-ти лет. Неделей ранее он вернулся из Германии и все это время находился на самоизоляции. Второй случай был выявлен 22 марта у женщины 1969 года рождения.

2 инфицированных в Тернопольской области. 23 марта подтвердился второй случай инфицирования в регионе. Женщина из Монастырского района была госпитализирована в тернопольскую больницу.

20 марта стало известно, что коронавирусом заразился священник из села Залещики. Мужчина не выезжал за пределы Украины.

1 случай в Закарпатской области. В Мукачево 23 марта был обнаружен коронавирус у 68-летней женщины. Ее муж недавно вернулся из Италии и находился в самоизоляции. Сама же женщина посещала церковь в выходные.

1 случай в Черкасской области. 39-летний житель Умани 16 марта вернулся в Украину из-за границы. Через два дня мужчина обратился в больницу с симптомами коронавируса и был госпитализирован. 22 марта его анализ на СOVID-19 подтвердился.

1 случай в Донецкой области. 52-летний житель Мариуполя заболел коронавирусом по возвращении с египетского курорта. Мужчина был госпитализирован в инфекционное отделение городской больницы. К врачам обратился самостоятельно после проявления симптомов. До этого находился на домашнем карантине.