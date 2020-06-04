Коронавірус в Україні: епіцентр хвороби перемістився

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Найбільша кількість нових заражених виявлено у Львові і Києві

Захворюваність на коронавірус в Україні різко зросла, досягнувши антирекорду. Найбільші показники фіксуються у раніше відносно спокійних Львівській та Житомирській областях. Влада у регіонах заявила про новий епіцентр захворюваності в Україні. Уряд оголосив новий етап послаблення карантину і пояснив, що буде робити у разі ускладнення епідеміологічної ситуації. Детальніше про COVID-19 в Україні і світі 4 червня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

захворіли на коронавірус в країні 25411 осіб

померли від ускладнень хвороби 747 українців

Львів стає новим епіцентром коронавирусу в країні

в Києві пропонують скасувати підсумкову атестацію випускників

з 5 червня розпочнеться новий етап послаблення карантину

ВООЗ помітила стабілізацію захворюваності в Україні

Статистика захворюваності в Україні

За добу в країні заразилися коронавірусом 588 осіб, померли від ускладнень інфекції 12 хворих, 602 одужали.

За весь час пандемії від COVID-19 в Україні померли 747 хворих, одужали 11040 з 25411 заражених. За даними Міністерства охорони здоров'я, показник летальності від COVID-19 збільшився до 3%.

Найбільша кількість нових пацієнтів з COVID-19 зафіксовано за добу у Львівській (85), Житомирській (53) областях та Києві (77). Жодного випадку хвороби не виявлено у Миколаївській, Полтавській і Херсонській областях.

Загальна статистика по регіонах:

Вінницька обл. - 1077 (677 одужали)

Волинська обл. - 986 (294 одужали)

Дніпропетровська область. - 957 (349 одужали)

Донецька обл. - 174 (109 одужали)

Житомирська обл. - 833 (474 ​​одужали)

Закарпатська обл. - 1257 (524 одужали)

Запорізька обл. - 469 (269 одужали)

Івано-Франківська обл. - 1491 (887 одужали)

Київ - 3210 (849 одужали)

Київська обл. - 1673 (472 одужали)

Кіровоградська обл. - 526 (409 одужали)

Луганська обл. - 51 (41 одужав)

Львівська обл. - 1915 (490 одужали)

Миколаївська обл. - 295 (182 одужали)

Одеська обл. - 933 (290 одужали)

Полтавська обл. - 272 (253 одужали)

Рівненська обл. - 1905 (1019 одужали)

Сумська обл. - 177 (147 одужали)

Тернопільська обл. - 1220 (958 одужали)

Харківська обл. - 1166 (471 одужали)

Херсонська обл. - 179 (161 одужав)

Хмельницька обл. - 497 (276 одужали)

Черкаська обл. - 429 (327 одужали)

Чернівецька обл. - 3481 (1051 одужав)

Чернігівська обл. - 238 (63 одужали).

Адаптивний карантин в Україні

Львів стає новим епіцентром епідемії коронавирусу в Україні, заявив мер міста Андрій Садовий. За його словами, карантин посилять, коли захворюваність перевищить 23%. "Якщо рівень захворюваності буде вище 23%, будемо бити в набат…Ми не можемо одномоментно подолати цей вірус, тим більше у нас ще багато аналізів чекають на тестування...Ми з коронавірусом будемо жити як мінімум до кінця року, з цим треба змиритися", - сказав Садовий.

У зв'язку з різким зростанням захворюваності коронавирусом у Києві мер столиці Віталій Кличко запропонував скасувати підсумкову атестацію випускників 11 класів, а також скасувати ЗНО для тих, хто не планує вступати до вишів. "Атестацію для учнів 4 та 9 класів було скасовано рішенням МОН. Ми пропонуємо, щоб випускники, які не планують в цьому році вступати до українських вишів, які не здавали ЗНО. Це стосується випускників закладів профтехосвіти", - заявив Кличко на щоденному брифінгу. За його інформацією, ЗНО у цьому році планують здавати 31 тис киян і тільки 17 тис - випускники.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив на засіданні уряду, як діятиме влада, якщо епідеміологічна ситуація у регіонах різко погіршиться. "У разі невідповідності епідемічної ситуації в регіоні ознаками послаблення карантину протягом трьох днів поспіль регіональна комісія збирається позачергово і скасовує послаблення деяких протиепідемічних заходів", - уточнює міністр.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про новий етап послаблення карантину в країні. "З 5 червня ми запустимо внутрішньо авіасполучення, з 15 червня - закордонне авіасполучення. Також ми хочемо, щоб з 5 червня кафе і ресторани почали приймати відвідувачів всередині. Звичайно все правила по дистанції і дезінфекції повинні виконуватися", - заявив глава уряду. За рішенням Кабміну, ресторанам і кафе дозволять обслуговувати відвідувачів всередині закладів, якщо кількість осіб за одним столом не перевищує 4 і відстань між місцями становить понад 1,5 метра. Крім того, влада знімає обмеження на самоізоляцію українців віком від 60 років і дозволяє проводити релігійні заходи, якщо дистанція між парафіянами становить понад 1,5 м і у приміщеннях знаходяться не більше 1 особи на 5 квадратних метрів площі. Під час перевезення пасажирів у легкових автомобілях допускається присутність 5 осіб одночасно, включно з водієм.

Аеропорт "Київ" відновлює авіарейси з 16 червня. Перельоти до Європи будуть здійснювати авіакомпанії Belavia і WizzAir. А з 22 червня до них додається польська авіакомпанія LOT. Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" вже оголосила про перший внутрішній рейс з Києва до Одеси 5 червня.

Наслідки пандемії у світі

Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге заявив, що незважаючи на те, що кількість щотижневих випадків зараження зменшилася на половину у Європі в порівнянні з квітнем, ризик залишається дуже високим. "У деяких країнах ми бачимо поступову стабілізацію або зниження кількості нових випадків. Російська Федерація і Україна виходять на цей шлях", - сказав Клюге.

Італія відкрила свої кордони для туристів з 26 країн членів Євросоюзу і чотирьох країн Шенгенської зони: Ісландії, Норвегії, Ліхтенштейну і Швейцарії. Крім того, країну без обмежень зможуть відвідати туристи з Великобританії, Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикану. України у цьому списку немає.

Міністр транспорту Іспанії Хосе Луїс Абалос заявив, що країна відкриє кордони для іноземних туристів до 1 липня. За його словами, зараз розробляються безпечні щодо коронавирусу маршрути. "Дані по поширенню пандемії, з якою проходить пом'якшення обмежувальних заходів, вказують на те, що Іспанія може відкритися для туризму 1 липня або раніше", - заявив Абалос.

Білий дім має намір з 16 червня заборонити китайським авіакомпаніям літати до Сполучених Штатів через те, що під час пандемії Китай не припиняв рейси. Крім того, ці дії пов'язані з відмовою влади КНР дозволити польоти в країну американських авіакомпаній. Адміністрація Дональда Трампа вважає, що Пекін порушив домовленості про польоти між країнами.

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Автор: Андрій Павлишин