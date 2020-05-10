Коронавірус в Україні 10 травня: кількість зафіксованих випадків

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За добу в Україні було виявлено 515 нових випадків

Коронавірус в Україні 10 травня не знижує щоденних темпів поширення і тримається на позначці близько півтисячі людей. За минулу добу зафіксовано 515 нових випадків інфікування COVID-19. На даний момент офіційне число людей, заражених коронавірусом, становить 14710, в тому числі у 1026 дітей і 2854 медиків. В результаті ускладнень, викликаних інфекцією, померли 376 осіб. Число видужалих на сьогодні становить 2909 пацієнтів. Детальніше про географію поширення коронавіруса, а також статистика Моз - у матеріалі РБК-Україна.

Статистика по областях на 10 травня

Чернівецька область - 2179 інфікованих. Область продовжує лідирувати в країні за кількістю інфікованих коронавірусом. Так, за останню добу, за інформацією ОДА, зафіксовано понад 80 нових випадків зараження, найбільше хворих – у Чернівцях. Також повідомляється про трьох нових смертей: померли 65-річна мешканка Глибоцького району, 62-річна жінка зі Сторожинеччини та 70-річний чернівчанин. Перше зараження в області було підтверджено 3 березня.

Київ - 1771 інфікований. За даними мера, у столиці за минулу добу зафіксовано півсотні нових заражень COVID-19, в тому числі 12 медиків і троє дітей. Захворіли: 21 жінка у віці від 34 до 76 років, 26 чоловіків у віці від 17 до 79 років, троє дітей. Також повідомляється про двох померлих за останню добу. Перший випадок COVID-19 у Києві був підтверджений 16 березня.

Івано-Франківська область - 1095 інфікованих. На Прикарпатті за минулу добу виявлено 20 нових випадків інфікування, а число видужали склало 181 людина. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України. Перший випадок COVID-19 в регіоні був виявлений 19 березня.

Тернопільська область - 977 інфікованих. Станом на сьогодні на Тернопільщині COVID-19 підтверджено у 977 людей, з яких 64 – діти. Померли 18 осіб, одужали 282 заражених. За останню добу коронавірусом інфікувалися 18 осіб. Перше зараження було виявлено в регіоні 20 березня.

Київська область - 959 інфікованих. За інформацією місцевої ОДА, в області за добу виявлено 24 випадки коронавіруса, з яких – 88 дітей і 135 медичних працівників. Всього по області лідирують Києво-Святошинський район – 317 осіб і Обухівський район – 172 випадку. Вперше інфекція в області була виявлена 17 березня.

Рівненська область - 877 інфікованих. Як повідомляє місцева ОДА, за останню добу заразилися 27 осіб. Станом на сьогодні в області з діагнозом COVID-19 госпіталізовано 219 хворих, з яких 16 медиків і троє дітей. Одна людина у важкому стані підключений до ШВЛ. Одужали 165 хворих, що померли 19 осіб. Перше зараження в області було підтверджено 27 березня.

Львівська область - 699 інфікованих. Порівняно з останніми днями, коли були зафіксовані антирекорди за кількістю заражених COVID-19, число нових випадків у регіоні зменшилася. Як повідомляє Львівська міська рада, за останній день в області підтверджено 39 нових заражень коронавірусом. Перший випадок інфікування був зафіксований в регіоні 20 березня.

Дніпропетровська область - 681 інфікований. Станом на сьогодні в Дніпрі зафіксовано 230 випадків інфікування COVID-19, про що інформує департамент охорони здоров'я при міськраді. 95 людей перебувають у лікарнях, четверо – у важкому стані, 85 – лікуються вдома. Із-за ускладнень, викликаних коронавірусом, дві людини померли. Вперше коронавірусна інфекція була виявлена на Днепропетровщине19 березня.

Закарпатська область - 678 інфікованих. За інформацією ОДА, спалах COVID-19 зафіксували у Виноградівському районі у ромському поселенні. За минулий місяць в цьому районі коронавірус підтвердився у 36 випадках, два з яких виявилися летальними. Перше офіційне підтвердження COVID-19 в області було зафіксовано 26 березня.

Одеська область - 619 інфікованих. За повідомленням мерії, в області лабораторно підтверджено 619 випадків коронавіруса, з яких 98 осіб одесити. За минулу добу в регіоні зафіксовано 36 нових випадків COVID-19, в тому числі два – у одеситів. Вперше коронавірус тут підтвердився 24 березня.

Харківська область - 528 інфікованих. За інформацією ОДА, за минулу добу в області коронавірус підтвердився у 52 випадках, у тому числі – у 6 медиків і 5-місячної дитини. Також повідомляється про трьох нових смертей від COVID-19: померли 63-річний мешканець Золочівського району, 49-річна мешканка Харківського району та 81-річна харків'янка. Перше інфікування коронавірусом в області виявлено 28 березня.

Вінницька область - 522 інфікованих. На сьогоднішній день у Вінниці зареєстровано 259 випадків інфікування коронавірусом, з яких 59 медиків і 13 дітей. 151 чоловік одужав, двоє померли. Відзначається, що зросла кількість пацієнтів, які лікуються в стаціонарі і на сьогодні становить 35 осіб. Також збільшився показник хворих за добу. За останній день у Вінниці захворіло 20 осіб. Перший випадок коронавіруса в області був діагностований 25 березня.

Житомирська область - 485 інфікованих. За даними місцевої ОДА, на Житомирщині за останню добу виявлено 5 нових випадків зараження. Всього по області налічується 485 випадків інфікування COVID-19, з яких одужали 47 пацієнтів, 11 померли. Перше інфікування в області підтверджено 12 березня.

Волинська область - 445 інфікованих. За минулий день, за інформацією місцевої ОДА, на Волині захворіли 21 людина. Всього по області на сьогодні налічується 445 випадків COVID-19. Найбільше число в Луцьку – 116, Ковельському районі – 67, Нововолинську – 56, Ківерцівському районі – 53 людини. Перший випадок COVID-19 в області був офіційно підтверджений 25 березня.

Кіровоградська область - 411 інфікованих. За інформацією місцевої ОДА, від коронавіруса помер 63-річний лікар дитячої обласної лікарні, який довгий час перебував на штучній вентиляції легенів. Раніше від COVID-19 помер його брат, також медик, лікар Центру екстреної медичної допомоги. Перше зараження коронавірусом в області було виявлено 29 березня.

Черкаська область - 333 інфікованих. За повідомленням МОЗ, в області за останню добу COVID-19 захворіли дві людини. Всього ж на сьогодні в регіоні зафіксовано 333 випадки інфікування, в тому числі 186 чоловік одужали, 12 – померли. Перший випадок коронавіруса був зафіксований в області 22 березня.

Запорізька область - 320 інфікованих. На сьогодні в області COVID-19 виявлений у 320 жителів, з яких 119 осіб одужали, 7 померли. У Запоріжжі число інфікованих складає 233 особи, з яких вже одужали 62 пацієнта, а померло двоє. У регіоні перший випадок зараження коронавірусом був зафіксований 25 березня.

Полтавська область - 240 інфікованих. На сьогодні в Кременчуці, за повідомленням міського голови, підтверджено новий випадок COVID-19. Захворіла 68-річна жінка, її стан задовільний. Також повідомляється про одну видужала пацієнтці. Перший випадок COVID-19 в Полтавській області був виявлений 27 березня.

Миколаївська область - 204 інфікованих. Місцева ОДА повідомляє про 20 нових випадки інфікування COVID-19 за останню добу. А загальне число інфікованих в області збільшилася до 221 людини, з яких 45 людей – медики. Найбільше число заражених: 54 людини – в Домановском районі, 41 – у Вознесенському, 36 – в Новоодесском, по 35 – у Миколаєві та Южноукраїнську. Перше офіційне підтвердження COVID-19 в регіоні було зафіксовано 11 квітня.

Хмельницька область - 165 інфікованих. За інформацією місцевої ОДА, станом на сьогодні в регіоні зареєстровано 175 випадків COVID-19, з яких 49 осіб одужали, 7 померли. За минулу добу виявлено 5 нових випадків: у чотирьох жителів Нетішина, працівників Хмельницької атомної електростанції, і одного – в Дунаєвецькому районі. Перший випадок зараження COVID-19 в області був підтверджений 27 березня.

Херсонська область - 156 інфікованих. За повідомленням ОДА, в області за останню добу отримали підтвердження три випадки COVID-19. Захворіла 53-річна херсонка і дві жінки з Каховського району віком 22 та 52 роки. Також повідомляється про 11 видужали за минулу добу. Всього коронавірус підтверджений у 159 людей. Вперше інфекція в регіоні була виявлена 25 березня.

Сумська область - 152 інфікованих. На Сумщині сьогодні зафіксовано 5 нових хворих з діагнозом COVID-19. Перший випадок коронавірус виявлений у Бурині у пенсіонерки, яка повернулася з Києва, про що інформує місцева районна лікарня. Перше зараження коронавірусом в області сталося 25 березня.

Донецька область - 99 інфікованих. За останню добу в області зафіксовано два нових вогнища коронавіруса. Інфекцію виявили у Волноваському районі у 81-річного пенсіонера та Святогірську у 63-річної жінки. Крім того, в Маріуполі – 4 нових випадки: двоє дітей 8 і 5 років, і дві жінки – 22 і 52 років. Перший офіційний випадок коронавіруса в регіоні був підтверджений 18 березня.

Чернігівська область - 73 інфікованих. За повідомленням ОДА, за останню добу в області виявлено один новий випадок зараження коронавірусом у жителя Бобровицького району. Всього на сьогодні в області зафіксовано 73 випадки інфікування, з яких 18 пацієнтів одужали, 6 померли. Перший випадок зараження в регіоні стався 26 березня.

Луганська область - 42 інфікованих. З початку епідемії на Луганщині коронавірусом захворіло 42 особи, з яких 13 одужали, а 29 продовжують лікуватися. Вперше коронавірусна інфекція в області була підтверджена 25 березня.