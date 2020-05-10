Коронавирус в Украине 10 мая: количество зафиксированных случаев

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За сутки в Украине было выявлено 515 новых случаев

Коронавирус в Украине 10 мая не снижает ежедневных темпов распространения и держится на отметке примерно полутысячи человек. За минувшие сутки зафиксировано 515 новых случаев инфицирования COVID-19. На данный момент официальное число людей, зараженных коронавирусом, составляет 14710, в том числе у 1026 детей и 2854 медиков. В результате осложнений, вызванных инфекцией, умерли 376 человек. Число выздоровевших на сегодня составляет 2909 пациентов. Подробнее о географии распространения коронавируса, а также статистика Минздрава - в материале РБК-Украина.

Статистика по областям на 10 мая

Черновицкая область - 2179 инфицированных. Область продолжает лидировать в стране по числу инфицированных коронавирусом. Так, за последние сутки, по информации ОГА, зафиксировано более 80 новых случаев заражения, больше всего больных – в Черновцах. Также сообщается о трех новых смертях: умерли 65-летняя жительница Глыбоцкого района, 62-летняя женщина из Сторожинеччины и 70-летний черновчанин. Первое заражение в области было подтверждено 3 марта.

Киев - 1771 инфицированный. По данным мэра, в столице за истекшие сутки зафиксировано полсотни новых заражений COVID-19, в том числе 12 медиков и трое детей. Заболели: 21 женщина в возрасте от 34 до 76 лет, 26 мужчин в возрасте от 17 до 79 лет, трое детей. Также сообщается о двух умерших за последние сутки. Первый случай COVID-19 в Киеве был подтвержден 16 марта.

Ивано-Франковская область - 1095 инфицированных. На Прикарпатье за минувшие сутки выявлено 20 новых случаев инфицирования, а число выздоровевших составило 181 человек. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины. Первый случай COVID-19 в регионе был обнаружен 19 марта.

Тернопольская область - 977 инфицированных. По состоянию на сегодня на Тернопольщине COVID-19 подтвержден у 977 людей, из которых 64 – дети. Умерли 18 человек, выздоровели 282 зараженных. За последние сутки коронавирусом инфицировались 18 человек. Первое заражение было обнаружено в регионе 20 марта.

Киевская область - 959 инфицированных. По информации местной ОГА, в области за сутки выявлено 24 случая коронавируса, из которых – 88 детей и 135 медицинских работников. Всего по области лидируют Киево-Святошинский район – 317 человек и Обуховский район – 172 случая. Впервые инфекция в области была обнаружена 17 марта.

Ровненская область - 877 инфицированных. Как сообщает местная ОГА, за последние сутки заразились 27 человек. По состоянию на сегодня в области с диагнозом COVID-19 госпитализировано 219 больных, из которых 16 медиков и трое детей. Один человек в тяжелом состоянии подключен к ИВЛ. Выздоровели 165 больных, умерли 19 человек. Первое заражение в области было подтверждено 27 марта.

Львовская область - 699 инфицированных. По сравнению с последними днями, когда были зафиксированы антирекорды по количеству зараженных COVID-19, число новых случаев в регионе уменьшилось. Как сообщает Львовский городской совет, за последний день в области подтверждено 39 новых заражений коронавирусом. Первый случай инфицирования был зафиксирован в регионе 20 марта.

Днепропетровская область - 681 инфицированный. По состоянию на сегодня в Днепре зафиксировано 230 случаев инфицирования COVID-19, о чем информирует департамент здравоохранения при горсовете. 95 человек находятся в больницах, четверо – в тяжелом состоянии, 85 – лечатся дома. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, два человека умерли. Впервые коронавирусная инфекция была обнаружена на Днепропетровщине19 марта.

Закарпатская область - 678 инфицированных. По информации ОГА, вспышка COVID-19 зафиксировали в Виноградовском районе в ромском поселении. За истекший месяц в этом районе коронавирус подтвердился в 36 случаях, два из которых оказались летальными. Первое официальное подтверждение COVID-19 в области было зафиксировано 26 марта.

Одесская область - 619 инфицированных. По сообщению мэрии, в области лабораторно подтверждены 619 случаев коронавируса, из которых 98 человек одесситы. За истекшие сутки в регионе зафиксировано 36 новых случаев COVID-19, в том числе два – у одесситов. Впервые коронавирус здесь подтвердился 24 марта.

Харьковская область - 528 инфицированных. По информации ОГА, за минувшие сутки в области коронавирус подтвердился в 52 случаях, в том числе – у 6 медиков и 5-месячного ребенка. Также сообщается о трех новых смертях от COVID-19: умерли 63-летний житель Золочевского района, 49-летняя жительница Харьковского района и 81-летняя харьковчанка. Первое инфицирование коронавирусом в области обнаружено 28 марта.

Винницкая область - 522 инфицированных. На сегодняшний день в Виннице зарегистрировано 259 случаев инфицирования коронавирусом, из которых 59 медиков и 13 детей. 151 человек выздоровел, двое скончались. Отмечается, что возросло количество пациентов, которые лечатся в стационаре и на сегодня составляет 35 человек. Также увеличился показатель заболевших за сутки. За последний день в Виннице заболело 20 человек. Первый случай коронавируса в области был диагностирован 25 марта.

Житомирская область - 485 инфицированных. По данным местной ОГА, на Житомирщине за последние сутки выявлены 5 новых случаев заражения. Всего по области насчитывается 485 случаев инфицирования COVID-19, из которых выздоровели 47 пациентов, 11 умерли. Первое инфицирование в области подтверждено 12 марта.

Волынская область - 445 инфицированных. За минувший день, по информации местной ОГА, на Волыни заболели 21 человек. Всего по области на сегодня насчитывается 445 случаев COVID-19. Наибольшее число в Луцке – 116, Ковельском районе – 67, Нововолынске – 56, Киверцовском районе – 53 человека. Первый случай COVID-19 в области был официально подтвержден 25 марта.

Кировоградская область - 411 инфицированных. По информации местной ОГА, от коронавируса умер 63-летний врач детской областной больницы, который долгое время находился на искусственной вентиляции легких. Ранее от COVID-19 умер его брат, также медик, врач Центра экстренной медицинской помощи. Первое заражение коронавирусом в области было обнаружено 29 марта.

Черкасская область - 333 инфицированных. По сообщению МОЗ, в области за последние сутки COVID-19 заболели два человека. Всего же на сегодня в регионе зафиксировано 333 случая инфицирования, в том числе 186 человек выздоровели, 12 – умерли. Первый случай коронавируса был зафиксирован в области 22 марта.

Запорожская область - 320 инфицированных. На сегодня в области COVID-19 обнаружен у 320 жителей, из которых 119 человек выздоровели, 7 скончались. В Запорожье число инфицированных составляет 233 человека, из которых уже выздоровели 62 пациента, а умерли двое. В регионе первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован 25 марта.

Полтавская область - 240 инфицированных. На сегодня в Кременчуге, по сообщению городского главы, подтвержден новый случай COVID-19. Заболела 68-летняя женщина, ее состояние удовлетворительное. Также сообщается об одной выздоровевшей пациентке. Первый случай COVID-19 в Полтавской области был обнаружен 27 марта.

Николаевская область - 204 инфицированных. Местная ОГА сообщает о 20 новых случаях инфицирования COVID-19 за последние сутки. А общее число инфицированных в области увеличилось до 221 человека, из которых 45 человек – медики. Наибольшее число зараженных: 54 человека – в Домановском районе, 41 – в Вознесенском, 36 – в Новоодесском, по 35 – в Николаеве и Южноукраинске. Первое официальное подтверждение COVID-19 в регионе было зафиксировано 11 апреля.

Хмельницкая область - 165 инфицированных. По информации местной ОГА, по состоянию на сегодня в регионе зарегистрировано 175 случаев COVID-19, из которых 49 человек выздоровели, 7 умерли. За истекшие сутки выявлено 5 новых случаев: у четырех жителей Нетишина, работников Хмельницкой атомной электростанции, и одного – в Дунаевецком районе. Первый случай заражения COVID-19 в области был подтвержден 27 марта.

Херсонская область - 156 инфицированных. По сообщению ОГА, в области за последние сутки получили подтверждение три случая COVID-19. Заболела 53-летняя херсонка и две женщины из Каховского района в возрасте 22 и 52 года. Также сообщается об 11 выздоровевших за истекшие сутки. Всего коронавирус подтвержден у 159 людей. Впервые инфекция в регионе была обнаружена 25 марта.

Сумская область - 152 инфицированных. На Сумщине сегодня зафиксировано 5 новых больных с диагнозом COVID-19. Первый случай коронавирус обнаружен в Бурыне у пенсионерки, которая вернулась из Киева, о чем информирует местная районная больница. Первое заражение коронавирусом в области произошло 25 марта.

Донецкая область - 99 инфицированных. За последние сутки в области зафиксировано два новых очага коронавируса. Инфекцию обнаружили в Волновахском районе у 81-летнего пенсионера и Святогорске у 63-летней женщины. Кроме того, в Мариуполе – 4 новых случая: двое детей 8 и 5 лет, и две женщины – 22 и 52 лет. Первый официальный случай коронавируса в регионе был подтвержден 18 марта.

Черниговская область - 73 инфицированных. По сообщению ОГА, за последние сутки в области обнаружен один новый случай заражения коронавирусом у жителя Бобровицкого района. Всего на сегодня в области зафиксировано 73 случая инфицирования, из которых 18 пациентов выздоровели, 6 умерли. Первый случай заражения в регионе произошел 26 марта.

Луганская область - 42 инфицированных. С начала эпидемии на Луганщине коронавирусом заболели 42 человека, из которых 13 выздоровели, а 29 продолжают лечиться. Впервые коронавирусная инфекция в области была подтверждена 25 марта.