Коронавірус у Словаччині: вперше з початку березня не виявили нових випадків

У Словаччині вперше з початку спалаху коронавірусу не зафіксували жодного нового випадку інфікування за добу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spectator.

За офіційними даними, за минулу добу, 8 травня, у Словаччині не було зафіксованого жодного нового випадку захворювання на коронавірус. Перший випадок інфікування в країні було підтверджено 6 березня.

Зазначається, що загалом в Словаччині зафіксовано 1455 випадків зараження коронавірусом, що є найменшим показником серед сусідніх країн. Жертвами хвороби в Словаччині стали 26 людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 6 травня у Словаччині послабили карантинні обмеження. З середи в країні запрацювали магазини, готелі, храми та ресторани. Також були відкриті природні лікувальні джерела і спа-салони. Однак кількість відвідувачів залишається обмеженою.

Також РБК-Україна писало, що в Словаччині зареєстрована найнижча кількість летальних випадків від коронавірусу в Європі. Першу смерть хворого на коронавірус Міністерство охорони здоров'я Словаччини зареєструвало 1 квітня.