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Коронавірус зламав соціальний та економічний порядок, - глава МВФ

Новини » Фінансова криза 2020     09.04.2020 - 15:26
Коронавірус зламав соціальний та економічний порядок, - глава МВФ
Фото: Крісталіна Георгієва (imf.org)

Георгієва не сумнівається в подоланні кризи

Світ зіткнувся з небувалою кризою, а Covid-19 зруйнував соціальний та економічний порядок блискавично і в таких масштабах, яких не було на пам'яті живих людей. Про це заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва у своєму відеозверненні.

Як зазначила, Георгієва, вірус призводить до трагічної загибелі людей і необхідна боротьба з ним торкнулася мільярди людей.

"Те, що було нормальним всього кілька тижнів тому - ходити до школи, ходити на роботу, бути з родиною і друзями - тепер становить величезний ризик", - повідомила вона.

У той же час вона не сумнівається, що світ подолає цей виклик. За її словами, медики ведуть боротьбу цілодобово, часто ризикуючи своїми життями, щоб врятувати життя інших. Крім того, вчені працюють над засобами боротьби з COVID-19.

Георгієва закликала всі уряди і міжнародні організації діяти рішуче і спільно, щоб захищати життя та засоби до існування.

За її словами, відповідь на кризу буде в центрі уваги 189 країн-членів МВФ в ході онлайн-зустрічей на наступному тижні.

Раніше директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що пандемія коронавірусу занурила світ у рецесію набагато гірший, ніж світова фінансова криза 2008-2009 років.

Як повідомляло РБК-Україна, ВТО прогнозує спад світової торгівлі в 2020 році від 13% до 32%, оскільки невизначеність впливу коронавирусної кризи на економіку зберігається.

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