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Коронавірус у поїзді Київ-Москва: 5 українців госпіталізували

Новини » Суспільство     22.02.2020 - 11:36
Коронавірус у поїзді Київ-Москва: 5 українців госпіталізували
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Шестеро українських громадян від госпіталізації відмовилися

У Брянську (Російська Федерація) госпіталізували 5 громадян України з-поміж тих, хто перебував в одному вагоні поїзду Київ-Москва з китаянкою, в якої підозрювали коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

За даними МОЗ, двох чоловіків та трьох жінок госпіталізували до інфекційного відділення лікарні. Наразі вони перебувають у нормальному стані та не мають скарг на самопочуття. Лабораторні дослідження аналізів українців в роботі.

Крім того, ще шестеро громадян України перебувають у відчепленому та поставленому на санітарну стоянку вагоні. Вони відмовилися від госпіталізації.

"Громадяни України забезпечені всім необхідним, включаючи гаряче харчування. Після отримання результатів лабораторних досліджень на новий коронавірус буде ухвалено рішення про їх подальше прямування", - додали в МОЗ.

Нагадаємо, у п'ятницю, 21 лютого, у Брянській області з поїзда Київ-Москва зняли громадянку Китаю. У неї була висока температура, тому медики вирішили обстежити її на зараження коронавірусом.

Після проведення аналізів, зараження коронавірусом не підтвердилося, однак пасажирів, які їхали китаянкою в одному вагоні, помістили в карантин.

Пізніше в Держприкордонслужбі повідомили, що на карантин у російському Брянську помістили 13 громадян України, які перебували у вагоні поїзда Київ-Москва разом з китаянкою. Загалом в карантин помістили 21 людину.

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