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У пасажирки поїзда Київ-Москва підозрюють коронавірус

Новини » Надзвичайні події     21.02.2020 - 10:45
У пасажирки поїзда Київ-Москва підозрюють коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Китаянку направили в інфекційну лікарню Брянська

У російському Брянську зняли з поїзда Київ-Москва громадянку Китаю з високою температурою і підозрою на коронавірус. Про це повідомляють росЗМІ.

Наголошується, що китаянку направили в інфекційну лікарню Брянська. Решту пасажирів вагону, в якому їхала жінка, відправили на карантин у Брянську міську лікарню.

РБК-Україна писало, що вчора в Україну повернувся літак з китайського міста Ухань. На борту перебували 45 українців і 27 іноземців, всі без ознак хвороби. Вони повинні два тижні перебувати під наглядом лікарів в ізольованому санаторії у Нових Санжарах.

Проте місцеві жителі відмовилися приймати гостей". Дійшло до перекривання доріг, вогняних барикад, сутичок з поліцією і нападу на автобуси з евакуйованими.

Нагадаємо, посол Китаю в Росії Чжан Ханьхуей заявив, що територія Китаю за винятком провінції Хубей буде звільнена від коронавірусу до кінця лютого.

РБК-Україна писало, що кількість загиблих в результаті коронавірусу у світі зросла до 2247 осіб, станом на ранок 21 лютого.

Зазначимо, в Ірані померли дві людини, раніше заразилися китайським коронавірусом COVID-19. Ще кілька днів тому офіційні представники іранської влади заявляли, що в країні не було підтверджено жодного випадку інфікування вірусом.

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