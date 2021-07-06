Коронавірус з нами ще принаймні на півтора роки, - Кузін

У МОЗ оцінили, скільки ще буде тривати пандемія коронавірусу. Коронавірус буде ще принаймні півтора роки.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна в інтерв'ю "ТСН".
За його словами, потрібно сформувати адекватний рівень вакцинованих людей і колективний імунітет на світовому рівні.
"Якщо говорити не про термін дії, а про саме явище, то коронавірус з нами ще принаймні на півтора роки щонайменше", - заявив Кузін.
Він вважає, що українці не розпрощаються з вірусом до кінця 2022 року.
"І нам вже треба потроху звикати і до масок, і до того, що ми маємо дотримуватися соціальної дистанції, частіше мити руки… Це допомагає запобігати й іншим інфекційним хворобам", - повідомив він.
Нагадаємо, Україна повернулася на друге місце в Європі за добовою смертністю від COVID.
Тим часом в ВООЗ заявили, що ситуація з COVID в світі стабілізувалася "на дуже високому рівні".