Коронавірус з нами ще принаймні на півтора роки, - Кузін

За його словами, потрібно сформувати адекватний рівень вакцинованих людей і колективний імунітет на світовому рівні.

"Якщо говорити не про термін дії, а про саме явище, то коронавірус з нами ще принаймні на півтора роки щонайменше", - заявив Кузін.

Він вважає, що українці не розпрощаються з вірусом до кінця 2022 року.

"І нам вже треба потроху звикати і до масок, і до того, що ми маємо дотримуватися соціальної дистанції, частіше мити руки… Це допомагає запобігати й іншим інфекційним хворобам", - повідомив він.