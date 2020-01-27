Коронавірус у Китаї: що відомо про поширення хвороби

Ілюстративне фото (twitter.com CCTV)

Швидкість поширення китайського коронавірусу продовжує зростати

Спалах коронавірусу 2019 n-CoV стрімко поширюється не тільки в Китаї, але і по всьому світу. Нові випадки захворювання щодня фіксуються в країнах Азії, США, Австралії. Епідемія вже досягла Європи. Що відомо про китайський коронавірус на даний момент - в матеріалі РБК-Україна.

Кількість жертв захворювання зростає

Станом на 27 січня, від спалаху 2019 n-CoV померла 81 особа, загальна кількість хворих в Китаї становить 2835 осіб. Успішно пройшли лікування і вже виписалися з лікарні 57 осіб.

Китайська влада зазначає, що швидкість поширення вірусу збільшується. Так, ще 25 січня кількість хворих на пневмонію, викликану коронавірусом, становила 1372 особи, кількість померлих - 41.

Китайські міста закривають на карантин

Уряд КНР вживає екстрених заходів для запобігання подальшому погіршенню ситуації.

Першим на карантин закрили 11-мільйонне місто Ухань, в якому було виявлено осередок епідемії. Пізніше заборону на в'їзд і виїзд ввели в Хуангані з населенням 7 млн ​​мешканців. Транспортне сполучення було припинено з 13 містами провінції Хубей.

25 січня був оголошений найвищий рівень реагування на надзвичайні ситуації в 25 провінціях Китаю населенням 1,2 млрд осіб, в т.ч. містах центрального підпорядкування Пекін, Шанхай, Чунцин і Тяньцзінь.

В Ухані почалося будівництво лікарні на тисячу пацієнтів. Будівлю зводять з готових блоків і обіцяють закінчити до 3 лютого.

Timelapse video showing the 4th day of constructing Huoshenshan Hospital, a new facility providing 700 to 1,000 beds for #coronavirus patients in #Wuhan. The hospital is expected to complete on Feb 2. pic.twitter.com/tMdoVXtd1O — People's Daily, China (@PDChina) January 27, 2020

Спалах коронавірусу в Китаї збігся зі святкуванням Нового року за місячним календарем. Більшість розважальних заходів було скасовано. Крім того, призупинив роботу парк Disney Resort в Шанхаї, закрили деякі ділянки Великої китайської стіни і палацовий комплекс "Заборонене місто". В Гонконзі скасували карнавал і футбольний турнір.

Всі туристичні компанії Китаю призупинили організацію групових екскурсійних турів.

Поширення коронавірусу в світі

Всесвітня організація охорони здоров'я провела екстрене засідання у зв'язку з епідемією 2019 n-CoV. За його підсумками було прийнято рішення, що міжнародну надзвичайну ситуацію оголошувати передчасно, тому що коронавірус ще не представляє глобальної небезпеки.

Станом на 27 січня, за межами КНР було виявлено 44 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію:

у Таїланді захворіло 8 осіб;

у США і Австралії зафіксовано по 5 хворих;

у Сінгапурі, Тайвані, Малайзії, Південній Кореї - по 4 випадки;

у Франції та Японії - по 3;

у В'єтнамі - 2;

у Непалі і Канаді - по 1 особі.

Всі хворі або нещодавно повернулися з Ухані, або контактували з тими, хто там був.

США, Японія і Франція найближчим часом планують провести евакуацію своїх громадян, які на даний момент знаходяться в Ухані.

Фото: Епідемія в Ухані (twitter.com CCTV) Ситуація з коронавірусом в Україні 27 січня відбулося засідання РНБО, на якому МОЗ спільно з Центром громадського здоров'я було доручено посилити можливості колл-центру для надання оперативної інформації. Також в Україні щодня будуть випускати інформаційний бюлетень про ситуацію з поширенням захворювання в світі. Для захисту українців від коронавірусу з 26 січня в аеропорту Бориспіль всі пасажири прямих авіарейсів з Китаю проходять температурний скринінг тіла. МОЗ підготувало порядок реагування на загрозу зараження коронавірусом для лікарень, лікарів, лабораторій і служб, які відповідальні за перетин кордону. Лабораторії оснащені всім необхідним для діагностики китайського вірусу. Варто зазначити, що три випадки підозри на коронавірус в Україні, про які повідомляли ЗМІ минулого тижня, не підтвердилися. За заявою глави МОЗ Зоряни Скалецької, у всіх хворих діагностували звичайний грип. Джерелом коронавірусу є дикі тварини Спалах захворювання вперше був зафіксований наприкінці грудня 2019 року в китайському місті Ухань (провінція Хубей). Вірус, що отримав назву 2019 n-CoV, - різновид вірусу SARS (важкий гострий респіраторний синдром або атипова пневмонія).

Фото: Знімок коронавіруса (chinacdc.cn)

Китайські епідеміологи встановили, що джерелом нового коронавірусу стали дикі тварини, торгівля якими здійснювалась на міському ринку морепродуктів "Хуанань". Вірус поширився від тварин на людей, але також може передаватися від людини до людини.

2019 n-CoV здатний опускатися до нижніх дихальних шляхів, викликаючи важку вірусну пневмонію. Однак на початковій стадії хвороба може протікати без кашлю і лихоманки. Серед симптомів захворювання також відзначають діарею, нудоту, головний біль, кон'юнктивіт, відчуття стиснення в грудях і загальну слабкість.

До групи ризику цього штаму вірусу входять люди похилого віку, у яких є важкі захворювання (хвороби серця, діабет і т.д.). Молоді люди і діти переносять хворобу набагато легше.