Коронавірус в Києві та екстрадиція Левіна: новини за 16 березня

У Києві зафіксували перші 2 випадки зараження коронавірусом, в Україні обмежать всі внутрішні пасажирські перевезення, підозрюваного в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк Олексія Левіна екстрадували в Україну. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 16 березня, - в матеріалі РБК-Україна

У Києві зафіксовано перші 2 випадки коронавірусу

У Києві зафіксували перші 2 випадки зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ.

"Сьогодні, 16 березня, у Києві лабораторно підтверджено два випадки COVID-19. Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування. Один пацієнт протягом інкубаційного періоду повернувся з Франції", - повідомили у МОЗ.



Таким чином, наразі в Україні 7 підтверджених випадків коронавірусу, один з них - летальний.

В Україні обмежать усі внутрішні пасажирські перевезення

В Україні з 18 березня у зв'язку з пандемією коронавірусу обмежать міжміські та міжобласні пасажирські перевезення. Про це у своєму відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, Міністерство інфраструктури з 12:00 18 березня заборонить залізничний, авіа - і автобусне сполучення, а також міжміські та міжобласні пасажирські перевезення. При цьому міські перевезення можуть здійснюватися в режимі не більше 10 осіб у маршрутках і не більше 20 осіб автобусах, трамваях і тролейбусах.

Метро в Києві і по Україні закривають: Кабмін прийняв офіційне рішення

Кабінет міністрів прийняв рішення закрити метро в Україні, в тому числі і в Києві, у зв'язку з коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра інфраструктури Владислава Криклія у Telegram.

Криклій повідомив, що з 12:00 18 березня зупиняється робота метро у містах (Київ, Харків, Дніпро), а міські перевезення можуть здійснюватися у режимі: до 10 осіб у маршрутках, тролейбусах, автобусах, трамваях. Разом з тим, особистий автомобільний транспорт громадян може здійснювати рух без обмежень.

СБУ підтвердила екстрадицію Левіна

В понеділок, 16 березня, була завершена екстрадиція Олексія Левіна, підозрюваного в організації нападу на Катерину Гандзюк, з Болгарії. Про це йдеться в повідомленні прес-центру Служби безпеки України.

Повідомляється, що літак з Левіним на борту прибув до Києва.

Ціни на нафту впали нижче 30 доларів вперше з лютого 2016

Ціни на нафту північноморської марки Brent впали нижче 30 доларів за барель вперше з лютого 2016 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Лондонській біржі ICE.

Зокрема, станом на 15:31 за київським часом ціна нафти Brent опустилася до 29,55 долара за барель. Це на 12,7% нижче показника попередньої торгової сесії. При цьому ціна травневого ф'ючерсу на нафту марки WTI знизилася на 10,75% - до 28,32 долара за барель.

Євросоюз закрив кордони для "несуттєвих" поїздок

Європейський союз у зв'язку з пандемією коронавірусу закрив кордони для "несуттєвих" поїздок. Про це оголосила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, звернення опубліковано в її Twitter.

За її словами, Європейська комісія вносить зміни в прикордонний режим спільноти. Зокрема, пріоритет на кордонах Євросоюзу буде даватися необхідному транспорту для підтримки забезпечення безперервності економіки. Крім того, вводиться тимчасове обмеження на "несуттєві" поїздки до ЄС терміном на 30 днів.