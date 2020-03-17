Коронавирус в Киеве и экстрадиция Левина: новости за 16 марта

В Киеве зафиксировали первые 2 случая заражения коронавирусом, в Украине ограничат все внутренние пассажирские перевозки, подозреваемого в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк Алексея Левина экстрадировали в Украину. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 16 марта, - в материале РБК-Украина

В Киеве зафиксированы первые 2 случая коронавируса

В Киеве зафиксировали первые 2 случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав.

"Сегодня, 16 марта, в Киеве лабораторно подтверждены два случая COVID-19. Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение. Один пациент в течение инкубационного периода вернулся из Франции", - сообщили в Минздраве.

Таким образом, сейчас в Украине 7 подтвержденных случаев коронавируса, один из них - летальный.

В Украине ограничат все внутренние пассажирские перевозки

В Украине с 18 марта в связи с пандемией коронавируса ограничат междугородние и межобластные пассажирские перевозки. Об этом в своем видеобращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Министерство инфраструктуры с 12:00 18 марта запретит железнодорожное, авиа- и автобусное сообщение, а также междугородние и межобластные пассажирские перевозки. При этом городские перевозки могут осуществляться в режиме не более 10 человек в маршрутках и не более 20 человек автобусах, трамваях и троллейбусах.

Метро в Киеве и по Украине закрывают: Кабмин принял официальное решение

Кабинет министров принял решение закрыть метро в Украине, в том числе и в Киеве, в связи с коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра инфраструктуру Владислава Криклия в Telegram.

Криклий сообщил, что с 12:00 18 марта останавливается работа метро в городах (Киев, Харьков, Днепр), а городские перевозки могут осуществляться в режиме: до 10 человек в маршрутках, троллейбусах, автобусах, трамваях. Вместе с тем, личный автомобильный транспорт граждан может осуществлять движение без ограничений.

Левина экстрадировали в Украину

В понедельник, 16 марта, состоялась экстрадиция подозреваемого в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Алексея Левина в Украину. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Службы безопасности Украины.

Сообщается, что самолет с Левиным на борту прибыл в Киев.

Цены на нефть упали ниже 30 долларов впервые с февраля 2016

Цены на нефть североморской марки Brent упали ниже 30 долларов за баррель впервые с февраля 2016 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.

В частности, по состоянию на 15:31 по киевскому времени цена нефти Brent опустилась до 29,55 доллара за баррель. Это на 12,7% ниже показателя предыдущей торговой сессии. При этом цена майского фьючерса на нефть марки WTI снизилась на 10,75% - до 28,32 доллара за баррель.

Евросоюз закрыл границы для "несущественных" поездок

Европейский союз в связи с пандемией коронавируса закрыл границы для "несущественных" поездок. Об этом объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, обращение опубликовано в ее Twitter.

По ее словам, Европейская комиссия вносит изменения в пограничный режим сообщества. В частности, приоритет на границах Евросоюза будет даваться необходимому транспорту для поддержания обеспечения непрерывности экономики. Кроме того, вводится временное ограничение на "несущественные" поездки в ЕС сроком на 30 дней.