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Коронавірус у Кернеса: у міськраді Харкова розповіли деталі та спростували версію зараження

Харків, Неділя 20 вересня 2020 13:33
Коронавірус у Кернеса: у міськраді Харкова розповіли деталі та спростували версію зараження
Фото: Геннадій Кернес (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

У міській раді Харкова розповіли, як переносить коронавірус мер міста Геннадій Кернес. Також в установі спростували версію зараження міського голови.

Про це повідомляє прес-служба Харківської міської ради.

"Інформація про те, що Харківський міський голова перебуває в комі, не відповідає дійсності. Стан Геннадія Кернеса не викликає у лікарів побоювань за його життя. Інформація, яку Харківська міська рада отримує з клініки "Шаріте", дозволяє розраховувати на швидке повернення Геннадія Кернеса до Харкова", - йдеться в повідомленні.

Також у міськраді спростували інформацію, що Кернеса спеціально заразили коронавірусом, а причетні до цього зараження голова Харківської ОДА Олексій Кучер і міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"Харківська міська рада офіційно заявляє: таку версію подій в команді Геннадія Кернеса не розглядають, а подібні інформаційні вкидання розцінюють як незграбну спробу загострити політичне протистояння в Харкові та регіоні та зіштовхнути лобами місцеву та центральну владу", - йдеться в повідомленні.

Причиною зараження Кернеса називають його роботу, яка передбачає численні зустрічі.

"Не дивно, що при такій колосальній кількості контактів він міг заразитися на коронавірус", - зазначають у міськраді.

Нагадаємо, мер Харкова останній раз з'являвся на публіці 23 серпня. Тоді він відкривав фонтан на площі Свободи. У мерії повідомили, що Кернес знаходиться на лікарняному з 10 вересня, але діагноз не оголосили.

Пізніше харківські ЗМІ повідомили, що Кернес впав у кому. У міськраді цю інформацію спростували, однак повідомили, що мер захворів на коронавірус.

Пізніше Кернес був доставлений в берлінську клініку "Шаріте" в спеціальній капсулі.

РБК-Україна також розповідав в подробицях, хто може поборотися за пост мера Харкова, якщо не Кернес.

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