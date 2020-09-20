Коронавірус у Кернеса: у міськраді Харкова розповіли деталі та спростували версію зараження

Фото: Геннадій Кернес (Віталій Носач/РБК-Україна)

У міській раді Харкова розповіли, як переносить коронавірус мер міста Геннадій Кернес. Також в установі спростували версію зараження міського голови.

Про це повідомляє прес-служба Харківської міської ради.

"Інформація про те, що Харківський міський голова перебуває в комі, не відповідає дійсності. Стан Геннадія Кернеса не викликає у лікарів побоювань за його життя. Інформація, яку Харківська міська рада отримує з клініки "Шаріте", дозволяє розраховувати на швидке повернення Геннадія Кернеса до Харкова", - йдеться в повідомленні.

Також у міськраді спростували інформацію, що Кернеса спеціально заразили коронавірусом, а причетні до цього зараження голова Харківської ОДА Олексій Кучер і міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.



"Харківська міська рада офіційно заявляє: таку версію подій в команді Геннадія Кернеса не розглядають, а подібні інформаційні вкидання розцінюють як незграбну спробу загострити політичне протистояння в Харкові та регіоні та зіштовхнути лобами місцеву та центральну владу", - йдеться в повідомленні.

Причиною зараження Кернеса називають його роботу, яка передбачає численні зустрічі.

"Не дивно, що при такій колосальній кількості контактів він міг заразитися на коронавірус", - зазначають у міськраді.

Нагадаємо, мер Харкова останній раз з'являвся на публіці 23 серпня. Тоді він відкривав фонтан на площі Свободи. У мерії повідомили, що Кернес знаходиться на лікарняному з 10 вересня, але діагноз не оголосили.

Пізніше харківські ЗМІ повідомили, що Кернес впав у кому. У міськраді цю інформацію спростували, однак повідомили, що мер захворів на коронавірус.

Пізніше Кернес був доставлений в берлінську клініку "Шаріте" в спеціальній капсулі.

РБК-Україна також розповідав в подробицях, хто може поборотися за пост мера Харкова, якщо не Кернес.