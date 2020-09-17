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Кернеса доставили до Німеччини в спеціальній капсулі

Харків, Четвер 17 вересня 2020 12:28
Кернеса доставили до Німеччини в спеціальній капсулі
Фото: Геннадій Кернес (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Мера Харкова Геннадія Кернеса доставили до Німеччини медичним літаком зі спеціальною капсулою. Він знаходиться при свідомості і проходить обстеження в німецькій клініці.

Про це на брифінгу заявив речник мерії Харкова Юрій Сидоренко.

За його словами, Кернеса доставили в "протиковідній" капсулі.

"Згідно з останніми медичними протоколами, хворі на COVID-19 транспортуються саме таким чином. Доставлений він був не на апараті ШВЛ, він був підключений до апарату високо потокової подачі кисню. Він був у свідомості, у свідомості знаходиться і зараз", - заявив Сидоренко.

Він підкреслив, що Кернес покинув країну під тиском родичів.

"Проходить додаткове обстеження в лікарні... У вівторок сталося погіршення стану здоров'я... але чутки про кому та набряк мозку є фейками. Погіршення лікарі пов'язують з пораненням, яке Кернес отримав у 2014 році... коли під час пробіжки на нього стався замах", - сказав Сидоренко.

Він додав, що на сьогодні життю Кернеса нічого не загрожує.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що літак з Кернесом вилетів з Харкова до Німеччини. Мера доставили в берлінську клініку "Шаріте".

Цього тижня у Кернеса офіційно підтвердили коронавірус після того, як була поширена фейковая інформація про те, що він впав у кому.

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