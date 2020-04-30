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Коронавірус не повинен стати "фіговим листком" в питанні Донбасу, - Маас

Новини » Політика     30.04.2020 - 19:22
Коронавірус не повинен стати "фіговим листком" в питанні Донбасу, - Маас
Фото: Хайко Маас (РБК-Україна)

Маас закликав сторони якомога швидше виконати мінські домовленості

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас за підсумками відеоконференції у нормандському форматі заявив, що питання Донбасу не повинно гальмуватися через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Так, глава німецького зовнішньополітичного відомства закликав Росію та Україну якомога швидше виконати весь комплекс мінських домовленостей.

Маас зазначив, що пандемія не повинна стати "фіговим листком", який дозволив би загальмувати процеси, узгоджені на минулій нормандській зустрічі в Парижі. Зараз, за його словами, найголовніше досягнути постійного та всеохоплюючого припинення вогню.

Крім того, німецький міністр заявив про необхідність невідкладного покращення гуманітарної ситуації на Донбасі, яка суттєво погіршилася після закриття лінії розмежування через спалах коронавірусу. Також Маас наголосив, що вкрай необхідно досягти прогресу в питанні розмінування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина опублікує спільну заяву міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки" за підсумками сьогоднішньої відеоконференції щодо врегулювання на Донбасі. Глава МЗС Німеччини був модератором конференції.

Також РБК-Україна писало, що на сьогоднішній відеоконференції у нормандському форматі міністри констатували виконання лише 1 з 9 домовленостей, досягнутих на саміті у Парижі. Сторони зуміли частково реалізувати пункт паризьких угод щодо обміну полоненими.

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