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Коронавирус не должен стать "фиговым листом" в вопросе Донбасса, - Маас

Новости » Политика     30.04.2020 - 19:22
Коронавирус не должен стать "фиговым листом" в вопросе Донбасса, - Маас
Фото: Хайко Маас (РБК-Украина)

Маас призвал стороны как можно скорее выполнить минские договоренности

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас по итогам видеоконференции в нормандском формате заявил, что вопрос Донбасса не должен тормозиться из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Так, глава немецкого внешнеполитического ведомства призвал Россию и Украину как можно быстрее выполнить весь комплекс минских договоренностей.

Маас отметил, что пандемия не должна стать "фиговым листом", который позволил бы затормозить процессы, согласованные на прошлой нормандской встрече в Париже. Сейчас, по его словам, самое главное достичь постоянного и всеохватывающего прекращения огня.

Кроме того, немецкий министр заявил о необходимости безотлагательного улучшения гуманитарной ситуации на Донбассе, которая существенно ухудшилась после закрытия линии разграничения из-за вспышки коронавируса. Также Маас подчеркнул, что крайне необходимо достичь прогресса в вопросе разминирования.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия опубликует совместное заявление министров иностранных дел стран "нормандской четверки" по итогам сегодняшней видеоконференции по урегулированию на Донбассе. Глава МИД Германии был модератором конференции.

Также РБК-Украина писало, что на сегодняшней видеоконференции в нормандском формате министры констатировали выполнение лишь 1 из 9 договоренностей, достигнутых на саммите в Париже. Стороны сумели частично реализовать пункт парижских соглашений относительно обмена пленными.

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Новости Украины ДонбассХайко МаасКоронавирусНормандский формат
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