Король грунтовых турниров анонсировал возвращение на корт: известны сроки

Испанец прибыл в Каталонию, чтобы набрать кондиции перед Barcelona Open. Старт соревнований, в которых ветеран триумфовал рекордные 12 раз, запланирован на 15 апреля.

"Привет из Барселоны. Первая тренировка за несколько дней до начала турнира с надеждой сыграть здесь. Я здесь, чтобы посмотреть, как пойдет, с желанием попробовать поиграть. Я сообщу. Важно сказать, что я не хочу подтверждать, что буду играть, надеюсь на это. Посмотрим", – написал Надаль.

Опытный теннисист пропустил фактически весь сезон-2023 из-за травмы бедра. Вернулся на корт в январе, дойдя до четвертьфинала Брисбена. Впрочем, от выступлений на Australian Open отказался. Впоследствии планировал сыграть в Индиан-Уэллсе, но в последний момент снялся с турнира.

Кто такой Рафа Надаль

Уроженец Балеарских островов, в тур попал в 2001 году. Завоевал 92 титула в карьере, признан мастер грунтовых турниров.

Испанец выиграл 22 турнира серии "Грэнд Слэм". Любимый мейджор звезды – "Ролан Гаррос" (14 побед). На Олимпийских играх-2008 выиграл "золото" в одиночном разряде, а на Олимпиаде-2016 – в паре. За годы выступлений заработал свыше 134,5 млн долларов призовых.

Болеет за мадридский "Реал", любит играть в гольф. В 2011 году опубликовал автобиографию "Рафа – моя история". На протяжении всей карьеры играет в экипировке от Nike.