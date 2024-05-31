Король финалов для "Реала". Как Анчелотти слился с трофеем Лиги чемпионов

Матч "Боруссия" Д – "Реал" состоится 1 июня в Лондоне. Финал примет легендарный стадион "Уэмбли". В прямом эфире поединок покажут MEGOGO и Volia TV.

Королевский клуб в нынешнем веке тренировали разные тренеры – от начинающих вроде Сантьяого Солари до настоящих гуру цеха Фабио Капелло или Жозе Моуринью. Но только тройка специалистов продолжила ковать европейскую славу "сливочных".

Один из них – Анчелотти. Итальянский тренер работал с "Реалом" в 2013-2015 гг. и во второй раз возглавил мадридцев перед сезоном 2021/22. Промежуточные итоги сотрудничества алленаторе с испанским грандом потрясающие. Он выиграл со "сливочными" 2 титула Ла Лиги, по два Кубка и Суперкубка Испании, дважды триумфовал в Лиге чемпионов, выиграл два Суперкубка УЕФА и дважды победил на Клубном чемпионате мира.

И вот теперь Анчелотти на пороге завоевания третьего Кубка чемпионов с "Реалом". Впрочем, итальянский специалист уже давно подтвердил уникальное реноме. Самое очевидное достижение – 4 победы в главном еврокубке. Этой высоты больше никто не взял. И много других.

Футбольный роман Анчелотти с Кубком чемпионов начался с разочарования. В сезоне 1983/84 итальянская "Рома" дошла до финала турнира, но тогда еще хавбек весь сезон страдал из-за травм и решающий матч против английского "Ливерпуля" пропустил. Вот "волки" и уступили мерсисайдцам в серии пенальти...

Тогда могло показаться, что такой возможности Анчелотти-футболист больше не получит. Скудетто "Ромы" было случайным явлением, а о проблемах полузащитника с коленями знала вся Италия. Но нашелся тренер, которому не было дела к этому – Арриго Сакки. Именно он убедил Сильвио Берлускони забрать Карлетто в "Милан" в 1987 году.

Анчелотти отблагодарил тренера сполна. В течение четырех сезонов он был ведущим исполнителем в средней линии "россонери". Пришел и вожделенный Кубок чемпионов. Даже целых два – "Милан" с Анчелотти в основе взял трофей два года подряд (1989, 1990). И хоть на устах у всех были Гуллит и ван Бастен, но без опытного итальянца позади этих ребят большинству трофеев миланцам не видать бы.

В 33 года Анчелотти завершил игровую карьеру и пошел по тренерскому пути. В знаменитом Коверчано он защитил дипломный проект на тему "Будущее футбола: больше динамизма" и был ассистентом Сакки в сборной Италии в 1992-1995 гг., а перед сезоном принялся руководить скромной "Реджаной" в Серии B и сразу вывел команду в элитный дивизион.

Транзитом через "Парму" и туринский "Ювентус" в 2001 году Анчелотти вернулся в "Милан" в роли тренера. Во главе "россонери" алленаторе провел 8 сезонов, в трех из которых добирался до финала теперь уже Лиги чемпионов. И рука мастера в этих достижениях миланцев заметна невооруженным глазом.

В сезоне 2002/03 решающий матч против "Юве" нейтральный болельщик вполне мог назвать скучным. Да разве иначе бывает в финалах? Итальянские гранды дошли до серии пенальти, где у команды Анчелотти нашлись два героя – взявший три удара туринцев вратарь Дида и Андрей Шевченко с последним реализованным одиннадцатиметровым.

Действительно нетипичный финал Лиги чемпионов случился в сезоне 2004/05. "Ливерпуль" выглядел случайным пассажиром мчавшегося к очередному трофею поезда "россонери". Команда Анчелотти с голом Паоло Мальдини и дублем Эрнана Креспо вела 3:0 в перерыве. Случившееся после него назвали Стамбульским чудом. Мерсисайдцы отыгрались уже к 61-й минуте, а в послематчевой лотерее во второй раз огорчили итальянца. Теперь уже в роли тренера.

Однако случай поквитаться с "Ливерпулем" представился довольно быстро. В сезоне 2006/07 без Шевченко и Креспо роль рыцаря атаки на себя взял Филиппо Индзаги. Он забил в конце каждого из таймов и позволил "россонери" не считаться с поздним голом Дирка Куйта. Так Анчелотти-тренер догнал Анчелотти-футболиста по количеству трофеев.

В 2013 году итальянский специалист взял на себя тяжелую ношу – прервать более десятилетний круг неудач и привезти в Мадрид заветную "десиму". С этой задачей Анчелотти справился с первого раза, хотя до него юбилейный, десятый Кубок чемпионов не покорился Карлушу Кейрушу, Хосе Антонио Камачо, Гарсии Ремону, Вандерлею Лушембургу, Лопесу Каро, Фабио Капелло, Бернду Шустеру, Хуанде Рамосу, Мануэлю Пеллегрини и Жозе Моуринью.

Финал сезона 2013/14 был сверхпринципиальным. Соперником "сливочных" стали столичные соседи – "Атлетико". Команда Диего Симеоне вела в счете до 90+3-й минуты, но еще раз сработала магия Анчелотти. Серхио Рамос перевел матч в овертайм, а там Гарет Бейл, Марсело и Криштиану Роналду довели счет до разгромного.

История возвращения итальянского тренера на "Бернабеу" – отдельная серия для биографического сериала. Анчелотти спокойно работал с середняком АПЛ ливерпульским "Эвертоном" и по всей вероятности собирался вскоре перейти на более легкую эмоционально работу со сборными. Вдруг – звонок Флорентино Переса и все закрутилось заново.

И снова Анчелотти с первой попытки взял Кубок чемпионов! Соперник был принципиален для алленатора персонально. Минимальная победа над "Ливерпулем" с голом Винисиуса Жуниора в первой половине позволила итальянскому специалисту окончательно закрыть мерсисайдский гештальт.

Теперь Анчелотти на пороге нового юбилея. "Реал" под руководством 64-летнего тренера может взять 15-й трофей Лиги чемпионов и лишь увеличить преимущество всем остальным. Да и сам Дон Карло оторвется от целой группы коллег с меньшим количеством трофеев. Пока футбольные обозреватели годами выбирали лучшего тренера между Гвардиолой и Моуринью настоящий Маэстро тихо делал свое дело...