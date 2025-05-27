Король Чарльз III прибыл в Канаду: причем тут Трамп и что планируется

Как пишет издание, в понедельник в аэропорту Оттавы короля встретила группа приветственных гостей. Среди них были - официальные лица каналы, лидеры коренных народов, школьники, армейский полк (известный как Королевские Канадские драгуны), а также большой контингент журналистов.

"Пышность" события также сопровождалась тонкими намеками на напряженную политику, которая последовала после неоднократных призывов Трампа сделать Канаду 51-м штатом США.

Также Bloomberg описывает, что королева Камилла надела брошь королевы-матери "Бриллиантовый кленовый лист", которую король Георг VI впервые подарил своей жене перед из королевским туром в Канаду в 1939 году.

Что ожидается

Во вторник король Чарльз зачитает тронную речь, документ, написанный офисом Карни, в котором будут изложены приоритеты его правительства. Речь даст более подробную информацию о том, премьер-министр планирует реализовать свои семь основных целей.

Первая цель в этом списке - договориться о новых экономических и оборонных отношениях с США, одновременно укрепляя связи с "надежными торговыми партнерами и союзниками по всему миру", включая Великобританию.

Это будет первый раз с 1977 года, когда канадский монарх зачитает речь парламенту. Хотя обычно речь зачитывает представитель монархии в Канаде, кем в настоящее время является генерал-губернатор Мэри Саймон.

"Это довольно грубый инструмент с точки зрения посыла, который пытаются послать. Но я думаю, что это эффективно, если вы пытаетесь общаться с этим конкретным президентом (речь о Трампе - ред.). Он (король Чарльз - ред.) первым посещает нас, он открывает наш парламент, и он также король Канады", - сказал Филипп Лагассе, профессор Карлтонского университета в Оттаве, специализирующийся на парламентском управлении и институтах.

Он также добавил, что Трамп восхищается королем Карлом.

Хотя Чарльз, с его чувствительной конституционной позицией, вряд ли будет напрямую ссылаться на словесную войну Канады с Трампом, офис Карни был более откровенен в отношении причин визита.

"Эта историческая честь соответствует весу нашего времени. Канада имеет стойкого защитника в лице нашего суверена", - заявил канадский премьер ранее в этом месяце.

Далее Bloomberg продолжило описывать визит Карла III в Канаду. Так, король, одетый в красный галстук, посетил переполненный общественный фестиваль в Оттаве, где были - уличный хоккей, рынок и музыка. Он также принял участие в торжественной посадке деревьев, прежде чем провести частные встречи с Карни и Саймоном.

После выступления в парламенте король Карл возложит венок к национальному мемориалу Канады, прежде чем вернуться в Британию.

Лагассе считает, что визит короля направлен не только на "американские и международные глаза", но и призван заверить канадцев в фундаментальных институтах и системе правления их собственной страны.

"Я рассматриваю это как подтверждение того, что у нас нет американской системы. У нас есть свои уникальные исторические институты, которым уже тысяча лет. Это преемственность. Мы унаследовали их от Соединенного Королевства, но мы адаптировали их, чтобы сделать их нашими собственными", - резюмировал он.