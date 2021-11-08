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Замість Корнієнка: стало відомо, хто може очолити партію "Слуга народу"

Автор: Мілан Лєліч, Анастасія Рокитна

Стало відомо, хто може стати новою главою партії "Слуга народу". Це заступник голови фракції СН у Верховній раді Олена Шуляк.

Про це РБК-Україна повідомили кілька джерел.

Її кандидатуру може розглянути з'їзд партії, запланований на другу половину листопада, очевидно, не раніше 19 числа. Видання звернулося за коментарем до самої Шуляк, але на даний момент не отримало відповіді.

Що відомо про Шуляк

Вона заступник голови фракції "Слуга народу". А також заступник голови Комітету Верховної ради України з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Шуляк також голова Координаційної ради з проблемних питань містобудування.

Нагадаємо, Корнієнко складе повноваження голови партії "Слуга народу".

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Слуга народаОлександр Корнієнко