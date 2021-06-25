Корнієнко про ринок землі: зміни в країні невідворотні та необхідні

Він нагадав, що два роки тому відбулась електоральна революція і реформи чинної влади, яку обрав і нині підтримує народ, відбудуться. І навіть попри всі перепони опозиції.

"Хоче опозиція того чи ні. Шляху назад немає. Окреме питання, що робити, коли 3 млрд грн на референдум щодо землі буде витрачено, а явки не буде. Я не вірю, що за рік, коли запрацює ринок землі і люди зрозуміють, що це таке і припинять боятися цього, вони потім підуть на референдум забороняти самим собі продавати свою землю. Землю, яку вони за цей час продаватимуть, отримуватимуть з неї орендну плату", - додав Корнієнко.

Водночас він заявив, що будь-які сьогоднішні закиди опозиції у брехні в питанні ринку землі, у "Слузі народу" легко спростовують.

Зокрема, земля продавалась і продається, але йдеться про нецивілізований нерегульований ринок землі. Так, сьогодні можна зайти на доволі відомі українські сайти в інтернеті та придбати клаптик землі або взяти в користування, емфітевзис, землю на 50 років.

"Якщо ви представник агрохолдингу, дрібний фермер або хочете просто вирощувати малину і продавати її, можете спокійно за 2 тис. дол. купити собі землю або взяти в оренду. Але, щоб зупинити такий нерегульований обіг землі, ми і відкриваємо цивілізований ринок землі", - сказав Олександр Корнієнко.

Так званий мораторій на землю тривав 18 років і за час такого "мораторію" у держави викрали близько 9 млн га земель сільськогосподарського призначення. Тож зміни точно на часі, запевняють у партії.

Говорячи про реформу, варто також зауважити, що продаж землі іноземним структурам після запуску ринку землі не передбачається. Це питання вирішуватиметься виключно на всеукраїнському референдумі, наголошує Голова фракції політичної партії "Слуга народу" Давид Арахамія.

Щодо закидів про ажіотаж з приводу продажу землі, то, за прогнозами міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенка, його не буде. Власники не поспішатимуть продавати земельні ділянки відразу після запуску ринку землі.

"Якщо хтось вважає, що буде ажіотаж з приводу купівлі та продажу землі - це не так, ми цього не прогнозуємо. Земля сьогодні - це найкращий банківський депозит держави, власника. Цей актив постійно зростає в ціні, він стабільно приносить дохід", - пояснив міністр.