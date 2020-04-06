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Корнієнко заявив, що розколу в "Слузі народу" немає

Новини » Політика     06.04.2020 - 09:35
Корнієнко заявив, що розколу в "Слузі народу" немає
Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

Всередині фракції є дискусії щодо важливих законів і у депутатів є різна думка

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що розколу і розпаду в "Слуга народу" немає. Про це Корнієнко розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Корнієнко зазначив, що всередині фракції є дискусії щодо важливих законів, в яких у різних депутатів є різні думки.

"Розкол і розвал - це ж якісь закінчені дії, юридично зафіксовані: хто виходить, когось виключають, цілі групи виходять і т. д. Поки такого немає", - зазначив він.

На питання про те, що ситуативний союз з "Евросолідарністю" і "Голосом" може перерости в щось більше і триватиме аж до формалізації в якусь коаліцію, він відповів: "Не думаю, бо все ж у нас з ними різні позиції".

"У нашого виборця інші вимоги, якщо говорити про ЄС. Якщо говорити про "Голос", то вони і самі не дуже цього хочуть. Тому що в тій опозиційної ніші, в якій вони зараз перебувають, мені здається, їм комфортно", - додав він.

Нагадаємо, у Володимира Зеленського вважають, що в разі розколу в "Слузі народу" залишиться 100 чоловік.

Раніше Зеленський пригрозив партії "Слуга народу" розпуском, якщо вони будуть сваритися. За словами президента, він може розпустити партію через рік, якщо вони почнуть їсти один одного".

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