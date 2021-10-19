Корнієнко: проти олігархічного закону виступають олігархічні партії та політики

"Наразі документ розблоковано і невдовзі він набуде чинності. У результаті олігархи більше не зможуть купувати політиків і отримають від держави чітку перспективу - стати звичайним чистим бізнесом, який працює як бізнес, а не як мафія. Взагалі цей закон є лише частиною послідовної політики детінізації економічних та політичних відносин в нашій державі, яка проводиться після зміни влади у 2019 році", - сказав він.

За словами голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, закон про олігархів - один з тих кроків, які влада здійснювали з 2019 року на подолання олігархічної системи.

"До таких кроків я також відношу: закон про автоматичний обмін податкової інформації з понад 100 країн світу, антиофшорний закон, зміни в законодавстві про фінансовий моніторинг, закон про БЕБ та інші рішення, що ми ухвалювали впродовж 2 років. А також рішення РНБО щодо санкційних списків і антиолігархічний пакет - ухвалені вже закони №№5599 і 5600 про усунення податкових пільг, що були надані олігархату протягом останніх десятиліть, і який голосуватимуть в четвер", - зауважив він.

Наразі документ відправили до профільного комітету, який подасть свої пропозиції, а потім спрямує документ спікеру.

"Коли я побачу текст, який прийде, тоді і буде рішення, як діяти далі. У нас два варіанти: документ буде підписаний головою Верховної ради і скерований президенту. Якщо знайдемо суперечності, то 131 стаття Регламенту дає можливість доопрацювати законопроєкт. Він не буде переголосовуватися, голосуватиметься лише одна неузгодженість. І далі документ спрямовують на підпис президенту", - пояснив голова парламенту Руслан Стефанчук.

Гетманцев не виключає спроб затримати набуття чинності законом, щоб він не запрацював і в країні залишився той же стан справ - коли олігархи багатіють, а пенсіонери отримують копійки.

У "Слузі народу" також зауважили, що подібна велика кількість блокуючих постанов була, коли ухвалювали земельну реформу.

"Єдиний випадок у цьому скликанні, коли також 12 постанов було зареєстровано - закон про запровадження ринку земель. Це приклад того, як олігархи через депутатів намагаються ставити палки в колеса в питанні ухвалення важливого закону для людей. У медійному полі телеканали та видання, які є власністю олігархів, також намагаються протидіяти ухваленню закону і дискредитувати його", - зазначив представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський.