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Корнієнко прокоментував можливість відставки Шмигаля

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Вівторок 18 травня 2021 12:54
Корнієнко прокоментував можливість відставки Шмигаля Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Наразі відставка прем'єр-міністра Дениса Шмигаля не розглядається. Однак у Верховній раді очікують на звіт уряду.

Про це заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, спілкуючись із журналістами у Раді.

Відповідаючи на пистання про можливість відставки Шмигаля, він зазначив, що "наразі про це не йдеться",

"Я дуже хочу почути звіт уряду. Він щорічно має надходити до ВР... Коли ми будемо трохи розвантажені від законів, перейдемо до звітування", - сказав Корнієнко.

Нагадаємо, голова Верховної ради Дмитро Разумков скликав позачергове засідання парламенту. Розглянуть відставки міністра інфраструктури Владислава Криклія, економіки Ігоря Петрашка та охорони здоров'я Максима Степанова.

За інформацією РБК-Україна, Криклій і Петрашко написали заяви після того, як їх про це попросив президент Володимир Зеленський.

Як відомо, Степанов відмовився йти з посади добровільно.

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