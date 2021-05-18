Корнієнко прокоментував можливість відставки Шмигаля

Наразі відставка прем'єр-міністра Дениса Шмигаля не розглядається. Однак у Верховній раді очікують на звіт уряду.

Про це заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, спілкуючись із журналістами у Раді.

Відповідаючи на пистання про можливість відставки Шмигаля, він зазначив, що "наразі про це не йдеться",

"Я дуже хочу почути звіт уряду. Він щорічно має надходити до ВР... Коли ми будемо трохи розвантажені від законів, перейдемо до звітування", - сказав Корнієнко.