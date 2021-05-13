Корнієнко: треба переосмислити бачення села та посилити його взаємодію з креативною економікою
Партія "Слуга народу" працює над новою візією, що таке українське село. Вона полягає у тому, щоб вписати село у систему сучасної економіки.
Про це заявив голова СН Олександр Корнієнко під час круглого столу "Сільський розвиток в контексті земельної реформи та децентралізації".
"Треба переосмислювати бачення села, які є додаткові шляхи взаємодії держави та сільських територій, як нам мотивувати креативну економіку співпрацювати з селом. Є потенціал "подружити" IT, креативні індустрії, сферу розваг з українським селом. Воно може запропонувати креативній економіці і креативному класу те, що ще довго не зможуть запропонувати великі міста: рекреацію, своєрідний "детокс" та можливість жити в іншому часовому режимі, ніж креативний клас живе у місті", - заявив Корнієнко.
За його словами, завдяки співпраці з креативною економікою село матиме величезний потенціал розвитку та стане по-новому затребуваним. Але щоб цей потенціал реалізувався, селу потрібна сучасна інфраструктура гостинності і комфорту життя, транспортних сполучень, якісного інтернету. Над створенням цих умов уже працює центральна влада, наголошує Корнієнко.
Він також назвав законопроекти, ухвалення яких має допомогти місцевому самоврядуванню більш ефективно працювати в майбутньому.
"Перш за все - це нова редакція закону про місцеве самоврядування. Остаточне вирішення питання з освітніми закладами, друга черга медичної реформи. Нова редакція закону про службу в органах місцевого самоврядування. Працюємо над пакетом приватизаційних законів, в рамках яких мала приватизація почне давати 10% до бюджету ОТГ від тих підприємств, які продає держава. Це буде мотивувати місцеву владу шукати інвесторів, допомагати продавати збиткові об’єкти. Та стане одним із інструментів наповнення місцевих бюджетів", - каже Олександр Корнієнко.
Своєю чергою, голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування Віталій Безгін під час круглого столу наголосив на необхідності зміни принципу розподілу ПДФО в громадах, яке наразі є несправедливим щодо маленьких громад та сільських територій.
"Зараз ПДФО нараховується не за місцем реєстрації підприємства. Сільська територія, яка надає послуги його працівникам, чия інфраструктура перебуває під навантаженням і поступово знищується - не отримують нічого від того, що велике підприємство, яке зареєстроване у великому місті, розміщує в них нові потужності. Натомість податки сплачуються містам-мільйонникам. Це несправедливо і це потрібно терміново виправляти", - наголосив депутат.
Крім того, Віталій Безгін розповів про важливість ухвалення урядового законопроекту №4200 про реформу ДФРР. Він передбачає окрему квоту на проєкти громад та сприятиме розвитку сільських територій. Фактично вона замінить інфраструктурну субвенцію, якої наразі немає.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року "Про заходи державної регіональної політики на підтримку децентралізації влади". Указ набирає чинності з дня його опублікування.