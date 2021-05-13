Корнієнко: треба переосмислити бачення села та посилити його взаємодію з креативною економікою

Партія "Слуга народу" працює над новою візією, що таке українське село. Вона полягає у тому, щоб вписати село у систему сучасної економіки.

Про це заявив голова СН Олександр Корнієнко під час круглого столу "Сільський розвиток в контексті земельної реформи та децентралізації".

"Треба переосмислювати бачення села, які є додаткові шляхи взаємодії держави та сільських територій, як нам мотивувати креативну економіку співпрацювати з селом. Є потенціал "подружити" IT, креативні індустрії, сферу розваг з українським селом. Воно може запропонувати креативній економіці і креативному класу те, що ще довго не зможуть запропонувати великі міста: рекреацію, своєрідний "детокс" та можливість жити в іншому часовому режимі, ніж креативний клас живе у місті", - заявив Корнієнко.

За його словами, завдяки співпраці з креативною економікою село матиме величезний потенціал розвитку та стане по-новому затребуваним. Але щоб цей потенціал реалізувався, селу потрібна сучасна інфраструктура гостинності і комфорту життя, транспортних сполучень, якісного інтернету. Над створенням цих умов уже працює центральна влада, наголошує Корнієнко.

Він також назвав законопроекти, ухвалення яких має допомогти місцевому самоврядуванню більш ефективно працювати в майбутньому.

"Перш за все - це нова редакція закону про місцеве самоврядування. Остаточне вирішення питання з освітніми закладами, друга черга медичної реформи. Нова редакція закону про службу в органах місцевого самоврядування. Працюємо над пакетом приватизаційних законів, в рамках яких мала приватизація почне давати 10% до бюджету ОТГ від тих підприємств, які продає держава. Це буде мотивувати місцеву владу шукати інвесторів, допомагати продавати збиткові об’єкти. Та стане одним із інструментів наповнення місцевих бюджетів", - каже Олександр Корнієнко.

Своєю чергою, голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування Віталій Безгін під час круглого столу наголосив на необхідності зміни принципу розподілу ПДФО в громадах, яке наразі є несправедливим щодо маленьких громад та сільських територій.

"Зараз ПДФО нараховується не за місцем реєстрації підприємства. Сільська територія, яка надає послуги його працівникам, чия інфраструктура перебуває під навантаженням і поступово знищується - не отримують нічого від того, що велике підприємство, яке зареєстроване у великому місті, розміщує в них нові потужності. Натомість податки сплачуються містам-мільйонникам. Це несправедливо і це потрібно терміново виправляти", - наголосив депутат.

Крім того, Віталій Безгін розповів про важливість ухвалення урядового законопроекту №4200 про реформу ДФРР. Він передбачає окрему квоту на проєкти громад та сприятиме розвитку сільських територій. Фактично вона замінить інфраструктурну субвенцію, якої наразі немає.