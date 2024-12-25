Пользователям "Новой почты" пришли смс о "задолженности": в компании предупредили о фейке

В компании заявили, что злоумышленники использовали доверие к известным брендам и начали манипулировать чувствительной информацией.

"Сегодня утром киберпреступники разослали украинцам фейковые сообщения о якобы задолженности перед "Новой почтой". Обращаем ваше внимание: эти письма не имеют никакого отношения к "Новой почте", - заявили в компании.

Помните о правилах кибербезопасности:

проверяйте адрес отправителя. Оригинальные письма от "Новой почты" приходят только с официальных доменов. Обращайте внимание на подозрительные изменения в написании.

не открывайте письма от незнакомых отправителей и не переходите по ссылкам.

В случае, если вы открыли письмо или вложение - немедленно смените пароли на ваших аккаунтах и проверьте, нет ли у вас других активных сессий. Если обнаружили подозрительную активность, завершите все неизвестные сессии через настройки безопасности ваших аккаунтов.

Также необходимо включить двухфакторную аутентификацию для вашей электронной почты, чтобы защитить аккаунт от несанкционированного доступа.

Если же вы получили такое письмо - переместите его в спам и удалите. Это поможет уменьшить риск повторной рассылки и защитит других пользователей.

"Подразделение кибербезопасности компании уже работает над блокировкой сети серверов, с которых происходят рассылки. Будьте внимательны и следуйте рекомендациям", - рассказали в "Новой почте".

Что делать, если открыл письмо

Всем пользователям, которые пытались открыть вложения в этих письмах, рекомендуют следующее: