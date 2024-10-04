Польза дальней дороги: чем заняться пассажирам в салоне авто

Хорошо водителю – в самой скучной дороге ему не скучно, потому что он все время занят делом. А что делать пассажирам, чтобы не потерять полностью время, занятое дальним путешествием?

Конечно, у видавших виды путешественников свои методы сократить время на длинных маршрутах, да и фантазия и материальные возможности у каждого из нас свои. Однако здесь мы предлагаем наш опыт автожурналистов развлечь себя в дальних поездках – с пользой и без больших затрат.

Обязанности штурмана

Включиться в процесс управления машиной в качестве штурмана – во всех смыслах хорошая идея. В том числе и при наличии в машине GPS-навигатора того или иного типа. Вдумчивый штурман поможет привязывать карту с экрана к реальной местности и будет следить за "свежестью" картографии. А еще, скажем, любому водителю будет полезна подсказка по поводу полосы движения перед развязкой или совет по маршруту в стратегическом плане.

Скажем, иногда только человек-навигатор может вовремя понять, что GPS ведет машину на недостроенную или разбитую фурами окружную дорогу или, наоборот, загоняет вас в загруженный маршрутками центр транзитного города. Наконец, далеко не всегда на цифровых картах обозначены брендовые АЗС, где можно отдохнуть, заправить машину и "заправиться" пассажирам – штурман может следить и за этим вопросом. Так или иначе, постоянный анализ маршрута поможет пассажиру чем-то занять голову, и дорога не покажется длинной.

Плюс туризм

Даже в деловую поездку можно включить элементы туризма. Наша страна (собственно, как и любая соседняя) богата живописными видами и разного рода достопримечательностями культуры, поэтому просто грех проходить интересные места, не отдав им должного внимания. Если заранее подумать об этом, можно найти в интернете соответствующие сайты и почитать о местности, по которой будет пролегать ваш маршрут. Чтобы при приближении к интересным локациям выступить гидом для других пассажиров. А в лучшем случае было бы хорошо подготовить схему съезда с трассы для приближения (хотя бы кратковременного) к определенным точкам интереса и рассказать о них всем членам экипажа.

Офис на ходу

Современные авто очень часто позволяют превратить их салон если не в офис, то в рабочее место "белого воротничка". И при наличии ноутбука с соответствующими характеристиками в машине можно работать даже на ходу. При том, если в машине нет розетки 220 В, подзаряжать ноут можно на автозаправочных комплексах, где есть кофейни – обычно доступные розетки там есть. Да, для полной зарядки батареи ноутбуку нужно больше часа, но большую долю емкости посаженный аккумулятор восстанавливает именно в первый период после подключения к розетке – таково свойство всех литий-ионных батарей.

Наверное, не стоит напоминать, что большинство украинских автотрасс имеют неплохое покрытие сетью GSM-связи, в том числе 3G и 4G. Поэтому позаботьтесь заранее, чтобы в том смартфоне, который будет создавать вам Wi-Fi-точку доступа, перед путешествием был пополнен счет.

А вот этого – не надо!

В заключение мы оставили, наверное, одно из самых важных сообщений: во время далекого путешествия очень нежелательно спать. В первую очередь потому, что такой пример может "загибаться" до расслабления и водителя. И еще одно рассуждение – для человека, который спит сидя в кресле авто, последствия ДТП или просто экстремальной ситуации бывают намного тяжелее, чем для тех пассажиров, которые остаются активными. И даже любой резкий и неожиданный маневр лучше переносит человек, видящий происходящее и готовый среагировать.

Кратко

Вариантов занять себя в пути на самом деле немало, но мы как опытные путешественники посмеем посоветовать вам использовать, так сказать, туристическую составляющую. Поскольку автомобиль среди всех видов транспорта дает путешественникам больше свободы, не стоит терять возможность увидеть что-то новое и узнать больше интересного о своей стране и о местности, через которую пришлось ехать.