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Полезно для кошелька. В "Укрэнерго" объяснили, как уменьшить платежку за свет

Фото: в "Укрэнерго" объяснили, как уменьшить платежку за свет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сознательное и экономное потребление электроэнергии полезно для кошелька. Уменьшить счет можно с помощью холодильника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"Сознательное экономное потребление - привычка, полезная каждый день. У энергосистемы нет выходных - она должна быть в сбалансированном состоянии каждую секунду. Именно это обеспечивает надежное энергоснабжение для всех потребителей. Бережливость полезна для графиков потребления электроэнергии, ваших кошельков и энергосистемы, которая все еще восстанавливается после массированных атак врага прошлой зимой", - пишет "Укрэнерго". 

Как уменьшить счет за потребленный свет с помощью холодильника: 

  • держите температуру воздуха в помещении в диапазоне 18-20 градусов. При высоких температурах холодильник потребляет гораздо больше электроэнергии; 
  • не устанавливайте холодильник возле газовой плиты или отопительных приборов; 
  • не устанавливайте холодильник под прямыми солнечными лучами; 
  • периодически размораживайте холодильник; 
  • продукты, которые необходимо разморозить - поставьте в общую камеру холодильника; 
  • не ставьте горячую пищу в холодильник. 

Какова ситуация с энергосистемой Украины 

Российские оккупанты с октября 2022 года и почти до марта 2023 года массированно обстреливали энергетическую систему Украины. Враг пытался вызвать блэкаут. В результате многочисленных атак некоторые энергетические объекты были сильно повреждены.

По состоянию на 24 ноября, ситуация на электростанциях, как рассказывали в "Укрэнерго", остается сложной. Один из блоков после ремонта вернулся в работу, но на нескольких продолжаются аварийные ремонты. 

Потепление уменьшило уровень потребления и произведенной электроэнергии было достаточно, чтобы покрыть потребности. 

Утром из-за непогоды были обесточены 167 населенных пунктов в 8 областях Украины. Также из-за боевых действий без света остаются 477 населенных пунктов.

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