Полезные советы автомобилистам: как долго можно хранить запас бензина

Время летит и вот ваша канистра с запасным бензином покрылась слоем пыли. Конечно, внутри пыли нет, но не портится ли горючее с течением времени другим способом?
О том, как скоро испортится ваш запасной бензин в канистре, читайте в материале РБК-Украина.
В неспокойные времена многие водители предпочитают иметь в запасе хотя бы канистру бензина. Идея неплохая, но ведь не секрет, что горючее стареет. И насколько быстро?
В химическом составе бензина присутствуют летучие фракции, и уже поэтому он не может быть продуктом длительного хранения. Кроме того, что со временем бензин теряет часть своих компонентов, он окисляется, а еще концентрирует в себе смолистые вещества - и в итоге это влияет на его эксплуатационные качества.
В Украине характеристики бензина определяются по ДСТУ 7687:2015 "Бензины автомобильные Евро" - и согласно ему гарантийный срок хранения товарного бензина составляет не менее 6 месяцев.
Другой украинский стандарт - ДСТУ 8704:2017 - руководит качествами специальных бензинов. Речь идет, в частности, о горючем, предназначенном "для хранения на предприятиях государственного материального резерва, а также для нужд обороны государства, ликвидации чрезвычайных ситуаций и на экспорт". Так вот этот стандарт определяет для автобензинов длительного хранения срок годности 5 лет. Правда, рядовых автомобилистов это не должно волновать, ведь в свободную продажу такое топливо не попадает. И несмотря на то, есть один вариант получить в свое распоряжение бензин, который без последствий будет храниться больше гарантийного срока.
Химическая промышленность создала несколько видов специальных антиокислительных присадок, которые помимо прочего можно использовать при гаражном хранении бензина.
Во-первых, есть такая себе присадка для промышленного использования - препарат типа "Агидол-1". В прошлом ее использовали на нефтебазах и в крупных автотранспортных предприятиях для предотвращения окисления бензина.
Во-вторых, рядовые автомобилисты на бытовом уровне могут использовать "любительские" стабилизирующие присадки. Они добавляются в емкость для хранения бензина или просто в бак. Например, подобный препарат производит немецкая компания Liqui Moly, ее консервант для топлива предназначается для владельцев машин, где топливо надолго задерживается в баке. Это касается гибридных моделей, автомобилей с ГБО, ретроавтомобилей, которые нечасто выезжают из гаража и т.д.
Однако подобные присадки имеют важную особенность: они не возвращают первоначальных качеств старому бензину, они как бы "консервируют" заявленные производителем характеристики на длительное время. То есть главное условие использования стабилизаторов бензина - их следует добавлять в бензин заблаговременно, до того, как он начнет стареть и терять свои свойства.
К счастью, как показывает практика, качественный бензин не демонстрирует заметной потери характеристики и через год хранения. Но речь идет только о горючем, приобретенном на АЗС уважаемых сетевых брендов.
Также на длительность сохранения бензином его свойств влияют условия хранения. Вот несколько советов от специалистов, которые по роду деятельности причастны к хранению горючего:
Вариантов несколько. Во-первых, двигатель может просто не запуститься. Во-вторых, просроченный бензин может "поделиться" своими отделенными смолистыми веществами с баком и другими деталями топливной системы автомобиля - вплоть до того, что отложениями забьются узкие каналы инжекторов и топливного насоса.
Старый бензин часто теряет октановое число, и если это произойдет, двигатель будет работать с детонацией. А это явление настолько вредно для двигателя, что может привести к разрушению его деталей.
Если вы твердо настроены иметь запас бензина на случай крайней необходимости, не держите его все время в канистре или другой емкости. Раз в полгода устраивайте запасам ротацию - выливайте то, что простояло несколько месяцев в канистре, в бак (желательно не совсем пустой), а в канистру заливайте свежую порцию, приобретенную на надежной АЗС.
При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Liqui Moly.
Недавно РБК-Украина рассказывало, как неправильный бензин влияет на автомобиль и как исправить ситуацию.