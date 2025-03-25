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Корректировал удары по ВСУ в Курской области. СБУ разоблачила "крота" в украинской армии

Вторник 25 марта 2025 13:24
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Корректировал удары по ВСУ в Курской области. СБУ разоблачила "крота" в украинской армии Фото: СБУ задержала агента российского ГРУ (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

СБУ задержала агента российского ГРУ, который корректировал удары по ВСУ на Курщине. Он передавал врагу координаты украинских позиций через мессенджер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Служба безопасности Украины задержала агента российской военной разведки (ГРУ), который работал в рядах ВСУ и передавал врагу координаты украинских военных позиций.

По данным следствия, задержанный - мобилизованный военнослужащий, который был завербован оккупантами через пророссийский Telegram-канал.

После вербовки он получил задание вступить в украинскую армию, чтобы шпионить в пользу РФ.

Корректировал удары по ВСУ в Курской области. СБУ разоблачила &quot;крота&quot; в украинской армииФото: Служба безопасности Украины

Сначала предатель мобилизовался в воинскую часть в тыловом регионе, а затем перевелся в боевую бригаду, которая выполняет задачи на Курском направлении. Там он передавал россиянам координаты украинских позиций, в частности систем радиоэлектронной борьбы и самоходной артиллерии.
Корректировал удары по ВСУ в Курской области. СБУ разоблачила &quot;крота&quot; в украинской армииФото: Служба безопасности Украины

Агент присылал разведданные через мессенджер в виде фото, скриншотов карт с пометками и текстовых объяснений. Военная контрразведка СБУ разоблачила его еще в начале сотрудничества с оккупантами и задокументировала все действия.

Задержание произошло в момент, когда шпион готовил очередной отчет для российского ГРУ. У него изъяли телефон с анонимным чатом, через который он контактировал с кураторами.

Что грозит

Предателю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена в условиях военного положения).

Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Спецоперацию провели под процессуальным руководством Сумской специализированной прокуратуры в сфере обороны.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ задержала двух женщин, которые передавали координаты украинских военных в Донецкой области врагу.

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